Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS Available na Ngayon sa Console

Maaari na ngayong maranasan ng mga console gamer ang nakakatakot na kilig ng Night At the Gates of Hell, na binuo ng Puppet Combo at Black Eyed Priest. Dati nang inilabas sa PC, available na ang laro sa PlayStation 4, PlayStation 5, at Nintendo Switch.

Dahil sa inspirasyon ng mga Italian zombie films nina Lucio Fulci at Bruno Mattei, pati na rin ang kirot ng PS1 era at ang ambiance ng neon disco, ang Night At the Gates of Hell ay isang Survival Horror FPS na naglulubog sa mga manlalaro sa post-apocalyptic na mundo.

Ang bida, si David, ay isang tahimik na lalaki na kamakailan ay nawalan ng asawa at nakatira sa kanyang apartment sa tabing dagat. Biglang nilamon ng zombie outbreak ang kanyang lungsod, na nagpilit kay David na talikuran ang kanyang normal na buhay at humawak ng armas laban sa mga sangkawan ng undead.

Upang mabuhay at sa huli ay matuklasan ang katotohanan sa likod ng pahayag, dapat malutas ng mga manlalaro ang mga puzzle, mag-scavenge para sa mga mapagkukunan, at gumamit ng iba't ibang armas upang madiskarteng alisin ang mga zombie. Katulad ng mga gawa ni Fulci, ang tanging paraan para mapababa ang mga halimaw na ito ay sa pamamagitan ng isang tumpak na pagbaril sa ulo.

Nag-aalok ang laro ng nakakapanabik at matinding karanasan habang ang mga manlalaro ay nagna-navigate sa wasak na lungsod, na nakatagpo ng iba pang nakaligtas sa daan. Ang pagtutulungan at pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga upang malampasan ang mga hamon at makagawa ng matapang na pagtakas.

Kung PC gamer ka, available pa rin ang Night At the Gates of Hell sa Steam para sa iyong kasiyahan sa paglalaro.

Sources: Puppet Combo, Black Eyed Priest

Kahulugan:

– Survival Horror FPS: Isang genre ng video game na pinagsasama ang mga elemento ng survival horror at first-person shooter, kung saan dapat mag-navigate ang mga manlalaro sa isang mapanganib at mapanganib na kapaligiran habang nakikipaglaban sa mga kaaway.

– Lucio Fulci: Isang Italian film director na kilala sa kanyang trabaho sa horror genre, partikular na ang mga zombie films.

– Bruno Mattei: Isang Italian film director na kilala sa kanyang mga kontribusyon sa Italian exploitation cinema, kabilang ang mga zombie films.