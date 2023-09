Ipinakilala ng Santa Cruz ang Heckler SL: Lightweight eMTB na may 150mm ng Paglalakbay

By

Ang Santa Cruz ay pumasok sa magaan na electric mountain bike market sa paglulunsad ng Heckler SL. Nagtatampok ang bagong bike na ito ng 150mm ng rear-wheel travel at idinisenyo upang harapin ang buong bundok. Ito ay nilagyan ng Fazua's Ride 60 motor at isang integrated 430Wh na baterya, na nagbibigay ng tulong sa mga burol. Ang Heckler SL ay naglalayon sa mga nagnanais ng higit pang trail bike-like na karanasan na may kaunting karagdagang tulong sa pag-akyat.

Ang Fazua Ride 60 electric bike motor ay nasa puso ng Heckler SL, na naghahatid ng maximum na torque na 60Nm at 450W ng peak power. Nag-aalok ang motor ng tatlong power setting – Breeze, River, at Rocket – na maaaring i-customize sa app ni Fazua. Ang tagal ng baterya at mga setting ng kuryente ay ipinapakita sa isang top-tube na LED display, na nagtatampok din ng USB-C port para sa pag-charge ng mga device.

Inaangkin ng Santa Cruz na ang Heckler SL, kasama ang mas maliit at mas magaan na motor nito at 430Wh na baterya, ay nag-aalok ng kaparehong hanay ng isang full-power na eMTB na may 630Wh na baterya. Ang hindi naaalis na baterya ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga trangka o mga takip, na nagreresulta sa isang compact na down-tube na disenyo na may mas maliit na panloob na diameter.

Ang Heckler SL ay magagamit sa limang laki, mula sa maliit hanggang sa extra-extra-large, at limang build option. Ang mga presyo ay nagsisimula sa £6,699 at umabot sa £11,999. Ang internasyonal na pagpepresyo ay hindi pa nakumpirma.

Sa pangkalahatan, ang Heckler SL ng Santa Cruz ay nag-aalok sa mga sakay ng isang magaang opsyon na eMTB na may sapat na lakas at hanay upang masakop ang anumang bundok, habang pinapanatili pa rin ang pakiramdam at paghawak ng tradisyonal na trail bike.

Kahulugan:

– eMTB: Isang electric mountain bike, na nilagyan ng motor para magbigay ng tulong sa pagpedal.

– Torque: Isang sukat ng puwersa na nagiging sanhi ng pag-ikot ng isang bagay sa paligid ng isang axis.

– Wh: Watt-hour, isang yunit ng pagsukat ng enerhiya na ginagamit para sa mga baterya at electric system.

– USB-C: Isang universal serial bus (USB) interface na sumusuporta sa mas mabilis na paglipat ng data at mas mataas na power output.

– LED: Light-emitting diode, isang uri ng light source na karaniwang ginagamit sa mga electronic device.

