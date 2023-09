Ang Nintendo Patent ay Nagmumungkahi ng Potensyal na Pag-aayos para sa Joy-Con Drift Issue

By

Ang isang kamakailang pag-file ng patent ng Nintendo ay tila nagpapahiwatig na ang kumpanya ay nagsisiyasat ng mga paraan upang matugunan ang patuloy na problema ng Joy-Con drift. Ang Joy-Con drift, isang nakakadismaya na isyu kung saan ang Nintendo Switch console ay nagrerehistro ng phantom movement mula sa mga controllers, ay naging isang patuloy na isyu mula noong ilunsad ang console noong 2017. Ito ay humantong sa class-action lawsuits at nag-udyok sa Nintendo na humingi ng paumanhin para sa abala na idinulot. sa mga customer nito.

Ang paghahain ng patent, na isinumite noong Mayo 11 at inilathala ng Tanggapan ng Patent ng Estados Unidos noong Setyembre 7, ay nagmumungkahi ng solusyon na kinasasangkutan ng paggamit ng magnetorheological fluid. Ang likidong ito ay nagbabago ng lagkit bilang tugon sa mga magnetic field at nagiging lumalaban kapag ang elemento ng operasyon ng controller ay inilipat. Sa madaling salita, maaaring maiwasan ng teknolohiyang ito ang pag-anod ng paggalaw ng Joy-Con controllers.

Bagama't hindi tahasang binanggit ng patent ang Joy-Con drift, nagpahayag ng pag-asa ang manunulat ng paglalaro at tagataguyod ng accessibility na si Laura Kate Dale na matutugunan ng iminungkahing teknolohiya ang isyu. Iminungkahi din niya ang posibilidad ng Nintendo na magpakilala ng force feedback analogue sticks, katulad ng mga matatagpuan sa PlayStation 5, sa isang console sa hinaharap. Binigyang-diin ni Dale ang kahalagahan ng gawing naa-access ang mga feature na ito ng mga may kapansanan na manlalaro sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na i-off sa antas ng system.

Ang pag-file ng patent ay muling binuhay ang haka-haka tungkol sa rumored Nintendo Switch 2, na maaaring ilabas sa 2024. Ayon kay Dale, ang na-upgrade na console ay inaasahang mag-aalok ng higit na kapangyarihan at pinahusay na mga framerate at resolution sa pamamagitan ng DLSS-style upscaling. Ipinahayag din ni Dale ang pag-asa na ang hypothetical na Switch 2 ay magsasama ng mga feature ng pagiging naa-access na naging pamantayan sa iba pang mga console, tulad ng mga colorblindness na filter at mga tag ng accessibility sa digital store.

Bagama't nananatiling titingnan kung ang mga pagpapaunlad ng patent na ito ay magreresulta sa isang permanenteng pag-aayos para sa drift ng Joy-Con, ang mga pagsisikap ng Nintendo na tugunan ang isyu at pagbutihin ang pagiging naa-access sa hinaharap na mga console at controller ay naghihikayat ng mga palatandaan para sa mga manlalaro.

