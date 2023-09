Ang Bagong Nintendo Controller Patent ay Nagmumungkahi ng Pag-aayos para sa Joy-Con Drift Issue

By

Ang isang kamakailang nai-publish na patent ng United States Patent Office ay nagpapahiwatig na ang Nintendo ay maaaring isaalang-alang ang isang permanenteng solusyon sa matagal nang isyu ng Joy-Con drift. Ang Joy-Con drift ay isang problema kung saan tumutugon ang Nintendo Switch console sa phantom movement mula sa Joy-Con controllers. Ang isyung ito ay naging isang malaking pagkabigo para sa mga may-ari ng Switch mula noong inilabas ang console noong 2017, na nagreresulta sa mga demanda sa class action at isang paghingi ng tawad mula sa Nintendo.

Ang patent ay nagmumungkahi ng paggamit ng isang "resistance section" na may magnetorheological fluid na nagbabago sa lagkit batay sa magnetic field intensity. Ang likidong ito ay magsisilbing paglaban kapag ang controller ay inilipat. Ang manunulat ng mga laro at tagapagtaguyod ng accessibility na si Laura Kate Dale ay nagpahayag ng pag-asa na ang patent na ito ay nangangahulugan na ang Nintendo ay nagtatrabaho sa Joy-Cons na gumagamit ng magnetism upang maiwasan ang drift. Gayunpaman, ang iba ay nag-isip-isip na ang patent ay maaaring nagpapahiwatig sa Nintendo na nagpapakilala ng force feedback analogue sticks na katulad ng mga matatagpuan sa PS5.

Binigyang-diin din ni Dale ang kahalagahan ng mga opsyon sa accessibility sa antas ng system para sa mga manlalarong may kapansanan. Kung isasama ng Nintendo ang mga feature tulad ng mga filter ng colorblindness sa antas ng system at mga tag ng accessibility sa digital store, gagawin nitong mas accessible at inclusive ang paglalaro sa Switch.

Bukod pa rito, ang patent ay nagdulot ng mga tsismis tungkol sa inaasahang Nintendo Switch 2, na sinasabing ilalabas sa 2024. Ipinapalagay na ang Switch 2 ay magtatampok ng pinahusay na pagganap at DLSS-style upscaling upang mapahusay ang mga framerate at resolution.

Bagama't nananatiling nakikita kung at kung paano ipapatupad ng Nintendo ang mga ideya na ipinakita sa patent, ang posibilidad ng isang permanenteng pag-aayos para sa Joy-Con drift ay nakapagpapatibay ng balita para sa mga may-ari ng Switch. Ang Nintendo ay hindi pa nagbibigay ng opisyal na komento sa patent.

Pinagmulan: Tanggapan ng Patent ng Estados Unidos