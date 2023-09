Ang Google Camera 9.0 Update ay nagdadala ng mga Bagong Feature sa Pixel Phones

Ang bersyon 9.0 ng Google Camera app ay inilabas na may bagong user interface at mga mode. Sa simula ay lumalabas sa paparating na Pixel 8 at Pixel 8 Pro, nagsimula na ngayon ang pag-update sa iba pang mga Pixel device. Gayunpaman, tila nangangailangan ang pag-update ng Android 14, dahil kailangan nito ang Android SDK 34 bilang isang minimum na kinakailangan.

Ibinahagi ang update sa channel ng Google News Telegram, kasama ang isang APK file na maaaring i-install ng mga user sa kanilang mga Pixel phone. Dapat tandaan na maaari lang gumana ang update na ito sa mga device na nagpapatakbo ng Android 14 Beta dahil hindi pa available ang stable na bersyon ng Android 14.

Ang ilan sa mga bagong feature sa Google Camera 9.0 ay kinabibilangan ng switch para madaling mag-flip sa pagitan ng mga photo at video mode, mga partikular na capture mode para sa bawat mode, mabilis na setting na na-access sa pamamagitan ng swipe gestures, at isang muling idinisenyong layout na may flip-flopped gallery at mga selfie button. Ang pag-update ay nagpapakilala rin ng isang bagong may temang icon.

Ang numero ng bersyon para sa update na ito ay 9.0.115.561695573.37. Batay sa kinakailangan sa Android 14, malamang na ang opisyal na paglabas ng update sa camera na ito ay magkakasabay sa paglulunsad ng Pixel 8 o kapag naging available na ang stable na Android 14. Hindi malinaw kung saan nagmula ang build na ito, ngunit available na ito para sa pag-download.

Kung interesado kang subukan ang bagong Google Camera 9.0, maaari mong i-download ito gamit ang link na ibinigay ng channel ng Google News Telegram.

Mga Pinagmulan: Google News (Telegram)