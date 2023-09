Ang Gargoyles Video Game ay Nakatanggap ng Remake: Isang Sabog mula sa Nakaraang Karanasan

Ang mundo ng Gargoyles ay gumagawa ng matagumpay na pagbabalik sa pag-anunsyo ng isang remake ng 16-bit na Sega Genesis/Mega Drive action platforming video game batay sa Disney animated series. Ang laro, na orihinal na inilabas noong 1995, ay nagpapahintulot sa mga manlalaro na kontrolin ang pangunahing karakter, si Goliath, habang siya ay nakipaglaban sa iba't ibang mga kaaway at mga boss sa mga mapanghamong antas.

Ang unang trailer para sa muling paggawa ay inihayag kamakailan, na nagpapakita ng na-update na mga graphics at gameplay. Bagama't ang terminong "Remaster" ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang isang laro na tumatanggap ng mga graphical na pagpapahusay, ang remake na ito ay nagtatampok ng ganap na muling iginuhit na mga sprite, na ginagawa itong mas tumpak sa ilalim ng kategoryang "Remake." Gayunpaman, ang mga manlalaro ay magkakaroon pa rin ng opsyon na laruin ang orihinal na bersyon ng laro.

Ang Gargoyles remake ay magiging available sa Xbox One (mape-play din sa Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch, at PC (Steam/GOG). Co-developed ng Disney Games at Empty Clip Studios, ang laro ay kasalukuyang available para sa pre-order sa $14.99 USD. Bilang karagdagan sa digital release, ang Limited Run Games ay nag-aalok ng maraming pisikal na edisyon sa iba't ibang mga punto ng presyo. Kabilang dito ang Standard Edition para sa $34.99, ang Classic Edition na may espesyal na VHS clamshell-style case at steelbook cover sa halagang $69.99, at ang Collector's Edition na naglalaman ng mga karagdagang item gaya ng mas malaking kahon na nagpapatugtog ng voice lines, enamel pin, poster, isang limitadong edisyong Goliath figure mula sa NECA, at isang certificate of authenticity para sa $174.99.

Para sa mga tagahanga ng orihinal na Sega Genesis/Mega Drive, isang espesyal na bersyon ng laro ang ginagawa, na ang Standard Edition ay nagkakahalaga ng $69.99 at ang Collector's Edition na nagtatampok ng rainbow foil-covered case at isang stone texture cartridge para sa $99.99.

Nakatakdang ipalabas ang Gargoyles video game remake sa ika-19 ng Oktubre, sa tamang oras para sa Halloween. Ang mga tagahanga ng animated na serye at mga manlalaro ay sabik na muling maranasan ang minamahal na hiyas na ito mula sa nakaraan.

