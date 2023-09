Spyware na Naka-link sa Israeli Firm NSO Exploits Apple Device Flaw, Sabi ng Citizen Lab

By

Ang digital watchdog group na Citizen Lab ay nag-ulat ng pagkatuklas ng spyware na naka-link sa Israeli firm na NSO na nagsamantala sa isang bagong natuklasang kapintasan sa mga Apple device. Ang kapintasan ay nagbigay-daan sa kompromiso ng mga iPhone na nagpapatakbo ng pinakabagong bersyon ng iOS (16.6) nang walang anumang pakikipag-ugnayan mula sa biktima. Natagpuan ng Citizen Lab ang katibayan ng pagsasamantala noong sinisiyasat ang Apple device ng isang empleyado mula sa isang civil society group na nakabase sa Washington.

Ang Citizen Lab, na nakabase sa Munk School of Global Affairs and Public Policy ng University of Toronto, ay nagbigay-diin sa papel ng civil society sa pag-detect ng mga sopistikadong pag-atake. Si John Scott-Railton, senior researcher sa Citizen Lab, ay nagsabi, "Ipinapakita nito na ang lipunang sibil ay muling nagsisilbing sistema ng maagang babala tungkol sa talagang sopistikadong mga pag-atake."

Kasunod ng pagtuklas, naglabas ang Apple ng mga bagong update para sa mga device nito upang matugunan ang mga bahid na iniulat ng Citizen Lab. Ang kumpanya ay hindi nagbigay ng karagdagang mga komento tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, hinimok ng Citizen Lab ang mga consumer na i-update ang kanilang mga device upang protektahan ang kanilang sarili mula sa potensyal na paglusot ng spyware.

Ang NSO, ang Israeli firm sa likod ng spyware, ay sinisiyasat para sa diumano'y mga pang-aabuso, kabilang ang pagsubaybay sa mga opisyal ng gobyerno at mga mamamahayag. Ni-blacklist ng gobyerno ng US ang NSO noong 2021 dahil sa mga paratang na ito.

Mahalaga para sa mga indibidwal at organisasyon na manatiling mapagbantay at agad na i-update ang kanilang mga device upang matiyak ang proteksyon laban sa mga potensyal na banta sa cyber.

Kahulugan:

– Spyware: Ang Malware ay ginagamit upang maniktik o mangalap ng impormasyon mula sa isang device o network nang walang pahintulot ng user.

– Kapintasan: Isang kahinaan o kahinaan sa software o hardware na maaaring pagsamantalahan ng mga cyber attacker.

– Sibil na lipunan: Tumutukoy sa sama-samang pagkilos sa labas ng mga konteksto ng pamahalaan, komersyal, o pampamilya. Kabilang dito ang mga organisasyon at indibidwal na nagtataguyod para sa mga isyung panlipunan at nagtataguyod ng demokrasya at karapatang pantao.

Pinagmumulan:

– Christopher Bing at Zeba Siddiqui. "Ang Spyware na Naka-link sa Israeli Firm NSO ay Nagsasamantala ng Kapintasan sa Mga Apple Device: Citizen Lab." ET Telecom. [Ipasok ang taon, buwan at araw ng publikasyon]. [Ipasok ang URL ng pinagmulang artikulo dito]