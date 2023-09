Inilabas ng Treasury ang Mga Iminungkahing Regulasyon para sa Pag-uulat ng Mga Transaksyon ng Digital na Asset

By

Ang pagpapalabas ng mga iminungkahing regulasyon na naglilinaw sa pag-uulat ng impormasyon at mga panuntunan sa pagtukoy ng batayan para sa mga transaksyong digital asset sa ilalim ng Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) ay pinarangalan bilang isang positibong hakbang sa pag-unawa sa crypto ecosystem. Naisabatas halos dalawang taon na ang nakararaan, itinatag ng IIJA ang mga kinakailangan sa pag-uulat para sa mga transaksyon sa digital asset, na naglalayong tukuyin ang responsibilidad para sa pagbibigay ng impormasyon sa mga customer ng IRS at cryptocurrency. Gayunpaman, ibinangon ang mga alalahanin tungkol sa malawak na saklaw ng kahulugan ng panukalang batas ng "mga digital asset broker."

Upang matugunan ang mga alalahaning ito, ipinagpaliban ng IRS ang pagpapatupad ng mga probisyon ng digital asset broker hanggang sa pagpapalabas ng mga panghuling regulasyon. Sa wakas, sa katapusan ng Agosto, ang mga iminungkahing regulasyon ay inilabas upang magbigay ng paglilinaw sa kung ano ang inaasahan ng IRS mula sa mga broker. Nilalayon ng mga regulasyon na pasimplehin ang pasanin sa pag-uulat ng buwis sa pamamagitan ng pagpapakilala ng isang balangkas kung saan ang mga indibidwal ay tumatanggap ng isang form mula sa kanilang broker na nagdedetalye ng kanilang mga transaksyon at mga nadagdag o natalo para sa mga layunin ng buwis.

Ang mga iminungkahing regulasyon ay tumutukoy sa mga digital asset broker bilang sinumang tao na nagbibigay ng mga serbisyong pampadali para sa pagbebenta ng mga digital na asset, sa kondisyon na mayroon silang paraan upang malaman ang pagkakakilanlan ng partidong nagbebenta at ang uri ng transaksyon. Ang mga sentralisadong palitan ay kasama sa kahulugan, gaya ng inaasahan. Gayunpaman, mayroong kawalan ng katiyakan tungkol sa mga provider ng digital asset wallet at mga desentralisadong protocol sa pananalapi. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa antas ng awtonomiya at ang kakulangan ng pangangasiwa ng tao.

Ang mga provider ng wallet na limitado sa pagbibigay ng pribado at pampublikong mga susi ay hindi maituturing na mga broker. Gayunpaman, kung nag-aalok sila ng mga karagdagang serbisyo sa pangangalakal, maaari silang mahulog sa ilalim ng kahulugan ng broker. Ang mga regulasyon ay nagpapakilala rin ng isang multifactor na pagsubok upang matukoy ang awtonomiya ng mga desentralisadong protocol. Ang pagsusulit na ito ay sasailalim sa mga pampublikong komento sa loob ng 60-araw na panahon ng komento.

Ang kapansin-pansing wala sa mga iminungkahing regulasyon ay ang pagbanggit ng isang partikular na form para sa pag-uulat ng mga transaksyon sa digital asset. Gayunpaman, pinaniniwalaan na ang isang bagong form ay ipinakilala upang makuha ang mga punto ng data na kinakailangan ng mga broker. Ang yugto ng mga regulasyon sa pag-uulat ng mga kinakailangan sa paglipas ng panahon upang isulong ang boluntaryong pagsunod bago ipatupad ang mandatoryong pag-uulat ng kabuuang mga nalikom at nabagong batayan sa gastos.

Ang mga iminungkahing regulasyon ay karaniwang tinatanggap bilang isang positibong pag-unlad sa mundo ng buwis, na nagbibigay ng kalinawan sa isang medyo mapaghamong espasyo para sa parehong mga nagbabayad ng buwis at IRS. Ang mga regulasyon ay umaayon din sa diskarte ng Treasury sa ibang mga lugar, tulad ng Bank Secrecy Act.

Ang isang pampublikong pagdinig sa paggawa ng panuntunan ay naka-iskedyul para sa Nobyembre 7, na may posibilidad ng pangalawang pagdinig sa susunod na araw upang mapaunlakan ang isang mataas na bilang ng mga nagsasalita. Nilalayon ng mga regulasyon na magbigay ng matibay na pundasyon para sa pag-uulat ng mga transaksyon sa digital asset at tiyakin ang pare-pareho sa pagsunod sa buwis sa loob ng crypto ecosystem.

Kahulugan:

– Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA): Ipinatupad ang batas noong Nobyembre 2021, na nagpapakilala ng mga kinakailangan sa pag-uulat ng transaksyon ng digital asset.

– Digital Asset Broker: Isang tao o entity na nagbibigay ng mga serbisyong pampadali para sa pagbebenta ng mga digital na asset ng mga customer.

Pinagmulan: Checkpoint Edge