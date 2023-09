Niraranggo ng Steam ang Overwatch 2 at NBA 2K24 bilang Pinakamasamang Laro ng Taon

By

Kamakailan ay itinalaga ng Steam ang Blizzard's Overwatch 2 at 2K Sports' NBA 2K24 bilang una at pangalawang pinakamasamang laro ng taon, batay sa mga review ng user. Mula sa 183,780 kabuuang pagsusuri sa Steam para sa Overwatch, 165,573 ang negatibo. Katulad nito, ang NBA 2K24, na inilabas noong Setyembre 8, ay nakatanggap ng 3,135 negatibong pagsusuri mula sa kabuuang 3,523 na pagsusuri.

Ang mga negatibong pagsusuri para sa Overwatch 2 ay pangunahing nagmumula sa pagkakaroon ng mga microtransaction. Ang laro ay orihinal na naninirahan sa online na tindahan ng Blizzard, Battle.net, kung saan ang mga user ay hindi nakapag-iwan ng feedback. Gayunpaman, nang ang Overwatch ay ginawang magagamit sa Steam noong Agosto, ang mga manlalaro sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na ipahayag ang kanilang kawalang-kasiyahan sa mga microtransactions. Sa kabila ng negatibong feedback, ang Overwatch 2 ay may puwesto pa rin sa nangungunang 50 pinaka-pinaglalaro na laro ng Steam, na may halos 30,000 kasabay na mga user. Tila bagaman maaaring hindi nagustuhan ng ilang manlalaro ang direksyon na tinahak ng laro, nasisiyahan pa rin sila sa paglalaro nito.

Ang NBA 2K24, sa kabilang banda, ay nahaharap sa mga batikos hindi lamang para sa mga microtransaction nito kundi pati na rin sa walang kinang nitong mga graphics at gameplay. Sinabi ng mga disappointed fans na hindi na bago ang kabiguan na ito, dahil nakakadismaya rin ang mga naunang installment sa NBA 2K series. Sa katunayan, ang 2020 release, NBA 2K21, ay binansagan bilang isang “mobile free-to-play scam,” at ang 2021 release, NBA 2K22, ay binatikos bilang “one enormous shakedown.” Ang mga manlalaro ay nagpapahayag ng pagkadismaya sa patuloy na pagkakaroon ng mga microtransaction, na naging bahagi ng serye mula noong NBA 2K13.

Sa kabila ng mga negatibong pagsusuri, parehong ang Overwatch 2 at NBA 2K24 ay mayroon pa ring mga tapat na fan base. Gayunpaman, ang pagpuna at pagkabigo na ipinahayag ng mga manlalaro ay nagpapahiwatig na ang mga makabuluhang pagbabago ay maaaring kailanganin sa hinaharap na mga pag-ulit ng mga larong ito upang mabawi ang tiwala at kasiyahan ng komunidad ng paglalaro.

