Nakatanggap ang NBA 2K24 ng Backlash mula sa mga PC Player, Naging Pangalawa sa Pinakamasamang Sinuri na Laro sa Steam

Ang kamakailang inilabas na NBA 2K24, ang pinakabagong installment sa matagal nang serye ng basketball na binuo ng 2K, ay humarap sa matinding batikos mula sa mga manlalaro ng PC, na nagresulta sa pagdagsa ng mga negatibong review sa Steam. Bilang resulta, ang laro ay niraranggo na ngayon bilang ang pangalawang pinakamasamang nasuri na laro sa platform, sa likod lamang ng Overwatch 2, ayon sa Steam 250.

Ang backlash ay nagmumula sa katotohanan na ang PC na bersyon ng NBA 2K24 ay nakabatay sa PlayStation 4 at Xbox One na mga bersyon ng laro, kaysa sa mas advanced na PlayStation 5 at Xbox Series X/S na mga bersyon. Ang desisyong ito ay nag-iwan sa edisyon ng PC na biswal na kulang at walang makabuluhang pagpapabuti kumpara sa paglabas noong nakaraang taon. Bukod pa rito, wala sa bersyon ng PC ang ilang partikular na feature na eksklusibo sa mga mas bagong bersyon ng console.

Halimbawa, ang opisyal na website ng laro ay nagha-highlight ng mga feature tulad ng ProPLAY, na walang putol na isinasama ang totoong NBA footage sa gameplay ng NBA 2K24, pati na rin ang personalized na career mode na tinatawag na The W. Sa kasamaang palad, ang mga feature na ito ay naa-access lang ng mga manlalaro sa PlayStation 5 at Xbox Series X/S, na nag-iiwan sa mga manlalaro ng PC na pakiramdam na naiwan.

Ang mga review sa Steam ay nagpapahayag ng pagkabigo na ibinahagi ng mga manlalaro. Itinuturo ng marami na ang gameplay at mga animation ay nananatiling hindi nagbabago mula sa mga nakaraang pag-ulit. Sinabi ng isang manlalaro, "Ang pangunahing menu at ang mga texture ng parke ay mukhang napakamura pa rin gaya ng dati." Itinatampok ng isa pang pagsusuri ang kakulangan ng pagsisikap na inilagay sa bersyon ng PC, paghahambing nito sa edisyon ng console at pagpapahayag ng pagkadismaya sa mga napalampas na pagkakataong gawin itong kapantay ng mga susunod na henerasyong bersyon.

Ang pagpuna ay nakadirekta din sa pagsasama ng mga microtransaction sa NBA 2K24, isang laro na binayaran na ng mga manlalaro ng buong presyo. Binabanggit ng mga negatibong komento sa mga platform tulad ng Reddit kung paano gumagamit ang laro ng iba't ibang taktika ng microtransaction, na lalong nagpapalala ng kawalang-kasiyahan sa mga manlalaro.

Sa ngayon, hindi pa natutugunan ng 2K ang mga isyung nakapalibot sa bersyon ng PC o nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa mga potensyal na update upang mapabuti ang laro.

Kahulugan:

– Microtransactions: Mga in-game na pagbili na nagpapahintulot sa mga manlalaro na bumili ng mga virtual na produkto o feature gamit ang real-world na pera.

– PlayStation 4 (PS4): Isang gaming console na binuo ng Sony.

– Xbox One: Isang gaming console na binuo ng Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): Ang pinakabagong gaming console ng Sony, na pumalit sa PS4.

– Xbox Series X/S: Ang pinakabagong mga gaming console ng Microsoft, na pumalit sa Xbox One.

Mga Pinagmulan: Steam 250, Eurogamer