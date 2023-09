By

Ang rocket ng Space Launch System (SLS) ng NASA, isang mahalagang bahagi ng programang Artemis Moon ng ahensya, ay nahaharap sa pagtaas ng kritisismo para sa tumataas na gastos nito. Ang isang ulat ng Government Accountability Office (GAO) ay nagsiwalat na ang programa ng SLS ay lumampas sa badyet ng $6 bilyon at itinuring na hindi mapanatili at hindi kayang bayaran.

Ang SLS rocket, na inilunsad noong Nobyembre 16, 2022, para sa Artemis 1 mission, ay naglalayong magpadala ng crewed Orion spacecraft sa paligid ng Buwan at sa kalaunan ay mapadali ang unang crewed landing sa lunar surface. Gayunpaman, inakusahan ng ulat ng GAO ang NASA ng kawalan ng transparency tungkol sa tunay na halaga ng programa. Itinampok nito na ang NASA ay hindi nagplano na sukatin ang mga gastos sa produksyon upang masubaybayan ang pagiging affordability ng SLS rocket, sa kabila ng mga plano na magpatuloy sa paggawa ng maraming bahagi para sa mga paglulunsad sa hinaharap.

Pinuna ng ulat ang NASA para sa hindi pagtatatag ng mga baseline ng gastos at iskedyul para sa programang Artemis, sa halip ay umaasa sa isang lumiligid na 5-taong pagtatantya ng mga gastos sa produksyon at pagpapatakbo. Dahil dito, ang mga patuloy na gastos sa produksyon at iba pang mga gastos kasunod ng paglulunsad ng Artemis 1 ay hindi masusing sinusubaybayan.

Ang inaasahang halaga ng bawat rocket ng SLS ay lumampas sa badyet ng $144 milyon sa pamamagitan ng Artemis 4, na nagreresulta sa isang paglulunsad ng Artemis na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $4.2 bilyon. Inamin ng mga opisyal ng NASA na ang kasalukuyang mga antas ng gastos ay hindi abot-kaya at hindi mapanatili para sa kanilang mga misyon sa Artemis.

Sa pagsisikap na bawasan ang gastos, nagpapatupad ang NASA ng mga estratehiya tulad ng pag-stabilize ng iskedyul ng paglipad, pagkamit ng mga kahusayan sa curve ng pag-aaral, paghikayat sa pagbabago, at pagsasaayos ng mga diskarte sa pagkuha. Isinasaalang-alang din ng ahensya ang pagpapatakbo ng SLS sa ilalim ng modelo ng serbisyo sa paglulunsad, kung saan bibilhin nito ang mga paglulunsad sa hinaharap at mga kakayahan sa payload mula sa isang kontratista.

Ang kinabukasan ng SLS rocket ay mahalaga para sa nakaplanong pagbabalik ng NASA sa Buwan, ngunit maaaring kailanganin ang mga pagbabago upang matiyak ang pagiging affordability at pagiging epektibo nito. Hindi pa natutukoy ng NASA ang mga partikular na layunin sa pagtitipid sa gastos sa antas ng programa at sinusuri pa rin ang epekto ng mga diskarte sa pagbawas ng gastos nito.

