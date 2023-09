Inaamin ng NASA ang Mga Isyu sa Affordability sa SLS Program, Sabi ng GAO

Ang mga opisyal ng NASA ay lantarang kinilala na ang programa ng Space Launch System (SLS) ay hindi kayang bayaran, ayon sa ulat ng US Government Accountability Office (GAO). Ang SLS ay ang pinakamalakas na rocket ng NASA, kung saan ang unang paglulunsad ay naganap noong Nobyembre 2022. Ang ahensya ay namuhunan ng bilyun-bilyong dolyar sa pagbuo ng mga kasunod na misyon, kabilang ang mga tripulante na flight sa Buwan.

Ang GAO ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga patuloy na gastos ng programang Artemis, na sumasaklaw sa SLS. Habang ang mga pagtatantya at mga kahilingan sa badyet ay ginawa para sa mga gastos sa produksyon at pagpapatakbo sa loob ng limang taon, nalaman ng GAO na ang mga hakbang na ito ay hindi epektibong nasubaybayan ang mga gastos sa isang mission-by-mission na batayan. Ang kakulangan ng pagsubaybay na ito ay nangangahulugan na ang mga pagtatantya at mga kahilingan sa badyet ay hindi tumpak na pagmuni-muni ng pagganap ng gastos sa paglipas ng panahon.

Humiling ang NASA ng malaking badyet na $11.2 bilyon para sa taon ng pananalapi 2024 upang suportahan ang programa ng SLS hanggang sa taon ng pananalapi 2028, bukod pa sa $11.8 bilyon na nagastos na sa pag-unlad. Gayunpaman, kinikilala mismo ng mga nakatataas na opisyal ng NASA na ang programa ay hindi napapanatili sa kasalukuyang mga antas ng gastos nito, na lumalampas sa magagamit na mga pondo para sa mga nakaplanong misyon ng Artemis.

Upang matugunan ang mga isyung ito sa pagiging affordability, sinusuri ng NASA ang mga diskarte sa pagkuha nito at nagtatrabaho upang patatagin ang iskedyul ng flight. Ang kawalan ng katiyakan sa paligid ng mga petsa at lokasyon ng paglulunsad ay nag-aambag sa mga kahirapan sa pagtataya ng mga gastos. Ang mga pagkaantala at pag-overrun sa gastos ay patuloy na mga hamon para sa programa ng SLS, at lumalabas na ang mga isyung ito ay patuloy na maghaharap ng mga hamon sa nakikinita na hinaharap.

Pinagmulan: US Government Accountability Office (GAO)