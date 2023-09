Ang Kahalagahan ng Digital Technologies para sa MSMEs sa India

Ang papel ng mga digital na teknolohiya ay naging lalong mahalaga sa panahon ng Covid-19. Isa na ito sa mga pangunahing priyoridad para sa G20, lalo na pagdating sa Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Ang mga negosyong ito ay nag-aambag ng humigit-kumulang 30% sa GDP ng India, na ginagawang mahalaga ang kanilang paggamit ng mga digital na teknolohiya para sa kanilang pagiging mapagkumpitensya.

Ang Jaipur Call for Action, na ginawa ni Commerce Minister Piyush Goyal, ay nagbigay-diin sa pangangailangang palakasin ang access sa mga trade database at impormasyon para sa MSMEs. Ang isang paraan upang makamit ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng Global Trade Helpdesk sa International Trade Center sa Geneva. Itinampok din ni Punong Ministro Narendra Modi ang kahalagahan ng mga MSME sa panahon ng Industry 4.0 at ang digital revolution. Upang matiyak ang kanilang patuloy na paglago, ang libreng daloy ng mga cross-border na digital transmission ay mahalaga.

Nakagawa na ang India ng makabuluhang pag-unlad sa mga tuntunin ng mga digital na pagbabago, na nalampasan ang mga advanced na ekonomiya kapwa sa loob ng bansa at sa mga tuntunin ng pag-export. Noong 2016-17, nag-export ang India ng $89 bilyon sa mga serbisyong inihatid ng digital, at ang bahagi nito sa mga global na tinantyang digital na pag-export sa kalakalan ay lumago ng humigit-kumulang 400% mula 1995 hanggang 2018. Sa pagtataya ng 800 milyong mga subscriber sa internet sa India sa pagtatapos ng 2023, maliit sinimulan na rin ng mga negosyo na isama ang mga digital na serbisyo sa kanilang mga operasyon.

Ang bahagi ng pag-import ay hindi naiwan, dahil ang mga Indian MSME ay nagsasama ng mga digital services input, tulad ng smartphone-based na marketing at komunikasyon, sa kanilang mga operasyon sa negosyo. Kasama sa kanilang mga layunin ang pagpapalawak ng pag-abot sa merkado at pagpapalalim ng kanilang koneksyon sa mga customer.

Ang isang makabuluhang alalahanin na dinala sa artikulo ay ang duty moratorium. Pinagtibay ng World Trade Organization (WTO) ang isang Deklarasyon sa pandaigdigang electronic commerce noong 1998, na kinabibilangan ng dalawang taong moratorium sa mga custom na tungkulin para sa cross-border electronic transmissions. Ang moratorium na ito ay na-renew bawat dalawang taon mula noon.

Habang ang India ay may mga alalahanin tungkol sa potensyal na pagkawala ng kita ng taripa, ang moratorium ay aktwal na nakinabang sa mga serbisyo sa pag-export at pag-import ng bansa. Gayunpaman, ang susunod na Ministerial Conference sa 2024 ang magpapasya sa kapalaran ng moratorium, at kung hindi na ito umiral, maaari itong humantong sa mga pagkagambala sa nakagawiang pagpapadala ng data sa cross-border at hadlangan ang paglago ng MSME.

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagtapos na ang mga cross-border na digital transmission ay nakikinabang sa mga MSME, na nagreresulta sa pagtaas ng trabaho, pagdaragdag ng halaga, at produktibidad ng paggawa. Anumang aksyon na nagpapahirap sa MSME na ma-access ang mga imported na digital na serbisyo, tulad ng duty hike, ay magiging kontraproduktibo at hadlangan ang paglago ng maliliit na negosyo.

Ang mga implikasyon ng patakaran mula sa pananaliksik na ito ay nagmumungkahi na ang mga hakbang na nagpapahirap sa pag-import ng mga digital na serbisyo ay magkakaroon ng negatibong epekto sa sektor ng MSME ng India. Upang suportahan ang maliliit na negosyo at paganahin ang kanilang pagpapalawak, ang mga gumagawa ng patakaran ay dapat magpatupad ng mga patakaran na nagpapadali, hindi mas mahirap, at mas magastos upang ma-access ang mga input ng digital na serbisyo, kabilang ang mga mula sa ibang bansa. Ang pagpapanatili ng WTO moratorium on duty ay magbibigay ng katatagan at predictability sa mga digital na sektor sa buong mundo.

Sa pangkalahatan, ang paggamit ng mga digital na teknolohiya ay mahalaga para sa paglago at pagiging mapagkumpitensya ng mga MSME sa India. Ang libreng daloy ng cross-border digital transmissions at ang pagpapanatili ng duty moratorium ay mahalaga para sa kanilang patuloy na pag-unlad.

