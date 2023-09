Inihayag ng Warner Bros. Games ang Bagong Mortal Kombat 1 Trailer na Itinatampok si Jean-Claude Van Damme

Ang Warner Bros. Games ay naglabas ng bagong trailer para sa Mortal Kombat 1, na nagpapakita ng karagdagan kay Jean-Claude Van Damme bilang isang espesyal na alternatibong balat para sa karakter na si Johnny Cage. Ang bagong skin na ito ay maaaring i-unlock ng mga manlalaro na bumili ng Premium Edition ng laro.

Ang anunsyo ay dumating sa ilang sandali matapos ang footage ng Van Damme ay ipinakita sa isang pakikipanayam kay Ed Boon, ang co-creator ng Mortal Kombat series. Inihayag ni Boon na ang pagsasama ng Van Damme sa laro ay isang panaginip na natupad, na nagsasabi na ang ideya ay orihinal na naisip noong ang unang laro ng Mortal Kombat ay binuo.

Ipinaliwanag ni Boon, "Ang aming intensyon ay gawin ang Van Damme: The Arcade Game. Gusto talaga naming makita ang mga salitang 'Van Damme' sa laro. Naabot namin ang kanyang koponan, ngunit sa iba't ibang mga kadahilanan, hindi ito gumana noon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay tumama kami sa lotto at sa wakas ay nakasakay siya. Mayroon kaming kanyang boses at siya ang magiging karakter ni Johnny Cage. Ito ay isang ganap na buong bilog na sandali para sa amin."

Bilang karagdagan kay Van Damme, inihayag din kamakailan na si Megan Fox ay lalabas sa Mortal Kombat 1 bilang mukha at boses ng karakter na si Nitara.

Ang pinakaaabangang laro ay nakatakdang ilabas sa Setyembre 19, 2023, at magiging available sa PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, at PC sa pamamagitan ng Steam at sa Epic Games Store.

Pinagmumulan:

– Mga Larong Warner Bros

– Video Games Chronicle