Itinatampok ng Mortal Kombat 1 si Jean-Claude Van Damme Skin para kay Johnny Cage

Ang Mortal Kombat 1, ang pinakaaabangang video game, ay magtatampok ng kahaliling hitsura para sa karakter na si Johnny Cage, batay sa aktor na si Jean-Claude Van Damme. Ang espesyal na crossover na ito ay naging isang kapana-panabik na sandali para sa mga orihinal na developer ng laro.

Ang ideya na isama si Van Damme sa laro ay nagmula sa pagnanais ng mga developer na lumikha ng isang video game na nakasentro sa paligid ng aktor. Naabot nila ang koponan ni Van Damme nang maraming beses, ngunit ang kanilang mga pagtatangka sa una ay hindi nagtagumpay. Gayunpaman, nagbunga ang kanilang pagpupursige, at kalaunan ay natiyak nila ang pagkakasangkot ni Van Damme. Bilang resulta, nilikha ang Van Damme skin para kay Johnny Cage, na ang karakter ay kahawig ng isang mas batang bersyon ng aktor mula noong 1990s.

Para makuha ang Van Damme skin, kakailanganin ng mga manlalaro na bumili ng Premium na edisyon ng Mortal Kombat 1. Kasama ng skin, ang edisyong ito ay may kasamang karagdagang content gaya ng Shang Tsung at iba pang puwedeng laruin na character, maagang pag-access sa mga nada-download na content character, at Dragon Krystals .

Ang anunsyo na ito ay kasunod ng iba pang kapana-panabik na balita sa pag-cast para sa Mortal Kombat 1, na may mga sikat na mukha tulad nina John Cena, Antony Starr, JK Simmons, at Megan Fox na sumali sa roster ng laro. Ang mga karagdagan na ito ay nakabuo ng makabuluhang buzz sa mga tagahanga ng serye.

Sa iba pang balita sa paglalaro, ipinangako ng Bethesda na ang higit pang impormasyon tungkol sa inaabangang laro ng Indiana Jones ay ihahayag sa darating na taon. Ang laro ay nabalot ng misteryo mula noong ipahayag ito noong 2021, na nag-iiwan sa mga tagahanga na sabik na matuto nang higit pa tungkol sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa kapana-panabik na pakikipagsapalaran na ito.

