Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One: Exclusive Footage Released

Naglabas ang IGN ng eksklusibong 10 minutong footage mula sa paparating na pelikulang Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, na nagpapakita ng karakter ni Tom Cruise na si Ethan Hunt sa aksyon sa Abu Dhabi International Airport. Ang pelikula ay magiging digitally sa Oktubre 10 at sa 4K Ultra HD SteelBook, 4K Ultra HD, Blu-ray, at DVD sa Oktubre 31 (Nobyembre 1 sa Australia).

Kasama sa digital release ng pelikula ang mga behind-the-scenes na pagtingin sa mga mapangahas na stunts at footage ng pelikula na hindi kasama sa theatrical release. Ang direktor na si Christopher McQuarrie at ang editor na si Eddie Hamilton ay magbibigay ng komentaryo sa bawat eksena, na nag-aalok sa mga manonood ng malalim na pag-unawa sa mga nakakahimok na sandali ng pelikula.

Ang bonus na nilalaman ay magtatampok din ng mga paggalugad ng mga kakaibang lokasyon ng paggawa ng pelikula sa Abu Dhabi at Roma, na nagpapakita kung paano kinunan ang mga nakakakilig na pagkakasunod-sunod. Bukod pa rito, makikita ng mga manonood ang behind-the-scenes na pagtingin sa nakamamanghang lungsod ng Venice at masasaksihan ang dedikasyon at pangako ng cast habang nagsasanay sila para sa kanilang mga tungkulin.

Kasama rin sa pagpapalabas ang pinalawig na footage ng isa sa pinakamalaking stunt sa kasaysayan ng sinehan, na nagpapakita ng paglulunsad ni Tom Cruise ng isang motorsiklo mula sa bangin. Ang mapanganib na bilis ng paglipad ng mga stunt sa pelikula ay ipapaliwanag din nang detalyado, na itinatampok ang mga diskarte sa pagsasanay na kasangkot.

Ang isa pang highlight ng nilalaman ng bonus ay isang featurette sa climactic na sequence ng tren, na nag-aalok ng mga insight sa kung paano ito nakunan sa pelikula. Magbabahagi rin ang direktor at editor ng ilang nakamamanghang tinanggal na mga kuha na hindi nakagawa sa huling hiwa ng pelikula.

Ang mga tagahanga ng Mission: Impossible franchise ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng Dead Reckoning Part One, na inilarawan bilang isang masaya, matindi, at self-reflexive action saga. Ang pagganap ni Tom Cruise sa pelikula ay umani ng papuri mula sa mga mambabasa ng IGN, na bumoto dito bilang kanyang pinakamahusay na pelikula.

