Paglikha ng Bone Meal Farms sa Minecraft

Ang pagkain ng buto ay isang kapaki-pakinabang na item sa Minecraft na nagpapabilis sa paglaki ng mga pananim. Maaari itong makuha sa pamamagitan ng alinman sa paggawa nito mula sa mga buto o sa pamamagitan ng paggamit ng buong composters. Ang artikulong ito ay nagsasaliksik ng dalawang paraan sa pagsasaka ng bone meal sa Minecraft: ang paraan ng crop farm at ang skeleton spawner method.

Bone Meal Farm na may mga pananim

Ang isang paraan upang awtomatikong makakuha ng bone meal ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang crop farm at paggamit ng mga pananim upang punan ang mga composter. Ang tubo ay ang pinakamahusay na pananim na magagamit para sa bukid na ito, dahil mayroon itong 50% na posibilidad na tumaas ng isa ang antas ng composter.

Para magawa ang farm na ito, kailangang mag-set up ang mga manlalaro ng composter contraption na konektado sa mga hopper at chests. Tinitiyak nito na ang lahat ng mga pananim ay pinapakain sa composter. Ang isang dibdib ay konektado sa tatlong mga hopper, na pinangungunahan ng tatlong composter. Isa pang set ng tatlong hopper ang inilalagay sa ibabaw ng mga composter na ito, at isang minecart hopper ang tumatakbo sa mga riles na pinapagana ng isang redstone block.

Ang ikalawang bahagi ng sakahan ay nagsasangkot ng paglikha ng isang awtomatikong sugarcane breaker gamit ang mga bloke ng tagamasid at mga bloke ng piston. Ang mga bloke ng tagamasid ay napansin ang paglaki ng tubo at pinapagana ang mga bloke ng piston, na sumisira sa mga pananim. Ang mga sirang pananim ay sinisipsip ng minecart hopper at inililipat sa composter. Kapag ang composter ay napuno ng compost, ang pagkain ng buto ay kinuha at iniimbak sa dibdib.

Bone Meal Farm na may Skeleton Spawner

Ang mga kalansay ay mga masasamang tao na naghuhulog ng mga buto sa kamatayan. Ang mga buto na ito ay maaaring gamitin upang makakuha ng pagkain ng buto. Para gumawa ng bone meal farm na may skeleton spawner, kailangan ng mga manlalaro na maghanap ng skeleton spawner sa isang piitan.

Kapag natagpuan ang isang skeleton spawner, dapat palawakin ng mga manlalaro ang mga sukat ng piitan sa lahat ng panig, na iniiwan ang spawner block na nakabitin sa hangin. Ang isang slab ay dapat ilagay sa ibabaw ng spawner block upang maiwasan ang mga mandurumog mula sa pangingitlog sa ibabaw nito.

Susunod, ang tubig ay maaaring ilipad mula sa mga balde patungo sa isang gilid ng silid upang lumikha ng isang silid ng pagpatay. Ang isa pang lugar ay dapat gawin sa tapat ng killing room kung saan ang mga manlalaro ay maaaring tumayo at madaling pumatay ng mga skeleton.

Ang isang hopper at chest system ay dapat i-set up sa dulo ng killing room upang kolektahin ang lahat ng mga patak mula sa mga patay na skeleton. Sa wakas, maaaring alisin ng mga manlalaro ang anumang ilaw na pinagmumulan upang simulan ang pag-spawning ng mga skeleton. Ang mga kalansay ay dadaloy patungo sa silid ng pagpatay kung saan ang mga manlalaro ay madaling mapatay ang mga ito nang hindi nakakakuha ng pinsala. Ang mga buto na nahuhulog ng mga kalansay ay maaaring madaling ma-convert sa pagkain ng buto. Bilang karagdagan sa pagkain ng buto, ang mga manlalaro ay makakakuha din ng mga busog at palaso mula sa bukid na ito.

Ang dalawang pamamaraan na ito ay nagbibigay ng mahusay na mga paraan sa pagsasaka ng bone meal sa Minecraft, na ginagawang mas mabilis at mas madali para sa mga manlalaro ang pagsasaka at paglago ng pananim.

