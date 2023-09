Nagho-host si Veronica Beard ng Fashion Week Dinner sa Fotografiska Restaurant

Nag-host kamakailan si Veronica Beard ng isang fashion week dinner sa Veronika restaurant sa Fotografiska, isang sandali na sabik na hinihintay ng brand sa loob ng tatlong taon. Ang hapunan ay ginanap upang parangalan ang kampanya ng taglagas ng brand, at co-host ng mga co-founder ng Veronica Beard na sina Veronica Miele Beard at Veronica Swanson Beard, kasama si Laura Brown. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga kilalang bisita tulad nina Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, at Sutton Foster.

Ang lobby ng restaurant ay pinalamutian ng mga stack ng mga naka-print na pahayagan na nagtatampok ng imagery ng campaign at ang mantra ng taglagas ng brand: “Breaking news: Gusto ng mga babae ng mga damit na maaari nilang talagang isuot.” Si Mindy Kaling, isa sa mga panauhin, ay nagpahayag ng kanyang paghanga para sa tatak, na sinabi na nahanap niya ang mga damit na nakakabigay-puri at perpekto para sa kanyang manunulat at tagapalabas na pamumuhay.

Pagkatapos ng main course ng hapunan, dumating ang mga server sa bawat mesa na may mga pilak na pinggan ng mga key ring. Ang mga susing singsing na ito ay maaaring ma-redeem sa "coat check" para sa isang Veronica Beard emblem blazer, kumpleto sa isang monogrammed pocket-square. Maaaring bumisita sa SoHo boutique ang mga bisitang gustong makakuha ng higit pang mga piraso mula sa brand sa huling bahagi ng linggo, kung saan si Laura Brown ay magiging co-host ng isang charitable shopping event para makinabang ang AIDS nonprofit (Red).

Sa panahon ng hapunan, hinarap ni Veronica Swanson Beard ang silid at binigyang-diin na ang tatak ay nakatuon sa hitsura, magandang pakiramdam, at paggawa ng mabuti. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa kasalukuyang sandali at sa pagkakataong ipagdiwang ang panahon ng taglagas. Veronica Miele Beard echoed ang damdamin, na nagsasabi na sila ay naniniwala sa kahalagahan ng paggawa ng iba pakiramdam mabuti, habang din tumingin mabuti at paggawa ng mabuti.

Sa pangkalahatan, ang fashion week dinner ni Veronica Beard sa Veronika ay isang celebratory event na nagpapakita ng campaign ng taglagas ng brand at nagsama-sama ng mga kilalang bisita mula sa industriya ng fashion at entertainment.

