Ipinagdiwang ni Veronica Beard ang Fall Campaign sa Fashion Week Dinner

Si Veronica Beard ay nag-host kamakailan ng isang fashion week dinner sa Veronika, ang restaurant sa Fotografiska, upang ipagdiwang ang paglulunsad ng kanilang kampanya sa taglagas. Ang hapunan ay co-host ng mga cofounder na sina Veronica Miele Beard at Veronica Swanson Beard, kasama si Laura Brown. Kasama sa mga kilalang bisita sina Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan at kapatid na si Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, at Sutton Foster.

Ang campaign ng taglagas ng brand ay kitang-kitang ipinakita sa buong restaurant, na may imagery ng campaign at ang taglagas na mantra-slash-headline ng brand: “Breaking news: Gusto ng mga babae ng mga damit na maaari nilang talagang isuot.”

Si Mindy Kaling, isang tagahanga ng tatak, ay nagpahayag ng kanyang paghanga sa mabulaklak na pananamit ni Veronica Beard. Sinabi niya na ang mga blazer ay partikular na angkop para sa kanyang writer side. Dumalo rin siya sa Ralph Lauren show at sa US Open noong fashion week.

Sa hapunan, nagulat ang mga bisita nang iharap sa kanila ng mga server ang mga silver platters na naglalaman ng mga key ring. Ang mga key ring na ito ay maaaring palitan sa "coat check" para sa isang Veronica Beard emblem blazer, kumpleto sa isang monogrammed pocket-square.

Para sa mga gustong mag-explore ng higit pa mula sa brand, ang isang charitable shopping event ay co-host ni Laura Brown sa SoHo boutique sa susunod na linggo upang makinabang ang AIDS nonprofit (Red).

Si Veronica Swanson Beard ay nakipag-usap sa mga panauhin sa simula ng hapunan, na binibigyang-diin ang pagtuon ng brand sa pagiging maganda, pakiramdam, at paggawa ng mabuti. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa pagkakataong ipagdiwang ang panahon ng taglagas sa mabilis na industriya ng fashion.

Sa pagsang-ayon kay Swanson Beard, binigyang-diin ni Veronica Miele Beard ang kahalagahan ng pagpaparamdam sa iba, na nagsasaad na ang pagiging maganda at paggawa ng mabuti ay maaaring magkasabay.

