Ipinapakilala ang Xbox Mastercard: Isang Credit Card para sa Mga Mahilig sa Gaming

Nakatakdang ilunsad ng Microsoft ang isang kapana-panabik na bagong produkto para sa mga mahilig sa paglalaro – ang Xbox Mastercard. Eksklusibong available sa mga Xbox tester sa US, itong walang taunang bayad na credit card na ibinigay ng Barclays ay nag-aalok ng natatanging pagkakataon para sa mga gamer na makakuha ng mga puntos na maaaring i-redeem sa mga laro at add-on sa Xbox.

Hindi tulad ng Microsoft Rewards, gumagana ang Xbox Mastercard bilang isang hiwalay na sistema ng mga reward. Ang mga cardholder ay maaaring makakuha ng isang card point para sa bawat $1 na ginastos, na may 1,500 card point na katumbas ng isang $15 na gift card na maaaring i-redeem sa online na Xbox store ng Microsoft. Bukod dito, ang mga may-ari ng Xbox Mastercard ay may pagkakataong makakuha ng limang puntos para sa bawat $1 na ginagastos sa mga karapat-dapat na produkto mula sa online na Microsoft Store, gayundin ng tatlong puntos para sa bawat $1 na ginastos sa mga serbisyo ng streaming tulad ng Netflix at Disney Plus, at mga serbisyo sa paghahatid tulad ng Grubhub at DoorDash.

Available din ang mga eksklusibong benepisyo sa mga bagong miyembro ng card. Maaari silang makakuha ng bonus na 5,000 puntos (katumbas ng $50 na halaga) pagkatapos gawin ang kanilang unang pagbili, bilang karagdagan sa isang tatlong buwang subscription sa Xbox Game Pass Ultimate. Ang tatlong buwang membership na ito ay maaari pang iregalo sa mga kaibigan o pamilya.

Nagtatampok ang Xbox Mastercard ng ilang pagpipilian sa disenyo na mapagpipilian at maaaring i-personalize gamit ang isang natatanging gamertag. Simula sa ika-21 ng Setyembre, maaaring magsimulang mag-apply ang Xbox Insiders sa continental US, Alaska, at Hawaii para sa kapana-panabik na credit card na ito.

Kapansin-pansin na ito ang unang pagkakataon sa mahigit isang dekada na nag-alok ang Microsoft ng isang Xbox credit card. Dati, nagbigay ang kumpanya sa mga subscriber ng Xbox Live ng libreng Xbox Live Diamond loyalty card noong 2005, na nag-aalok ng mga diskwento sa mga kalahok na retailer. Ang Sony ay mayroon ding katulad na credit card, ang PlayStation credit card, na nagpapahintulot sa mga user na makaipon ng mga puntos para sa mga pagbiling nauugnay sa paglalaro.

Ang Xbox Mastercard ay kumakatawan sa isang makabagong paraan para makakuha ng mga reward ang mga gamer habang nagpapasaya sa kanilang paboritong libangan. Sa hanay ng mga benepisyo at eksklusibong mga alok nito, ang credit card na ito ay nakatakdang lubos na hinahangad ng mga mahilig sa paglalaro sa buong United States.

