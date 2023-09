Ang Diskarte ng Microsoft sa Pagresolba sa Mga Alalahanin sa Kumpetisyon: Paunang Pag-iimbestiga at Paggawa ng Konsesyon

By

Gumagawa ang Microsoft ng isang proactive na diskarte sa pagtugon sa mga alalahanin sa kompetisyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga alok sa mga regulator bago lumaki ang mga pagsisiyasat. Habang ang Google at Amazon ay nahaharap sa mga legal na labanan, ang Microsoft ay sumusubok ng ibang diskarte upang manatiling nangunguna sa mga potensyal na pagkilos sa regulasyon.

Kamakailan, sinubukan ng Microsoft na i-preempt ang isang pagsisiyasat ng European Commission sa app ng pakikipagtulungan ng Teams nito sa pamamagitan ng pag-anunsyo na ihihiwalay nito ang serbisyo mula sa iba pang mga application ng Office nito sa EU. Bukod pa rito, sa kanyang bid na makakuha ng pag-apruba para sa $75 bilyon na pagkuha nito ng Activision Blizzard, inaalok ng Microsoft na ibenta ang mga karapatan sa streaming nito sa mga laro sa labas ng EU sa Ubisoft. Ang mga hakbang na ito ay naglalayong tugunan ang mga alalahanin tungkol sa monopolisasyon sa namumuong cloud gaming market.

Nagsusumikap din ang kumpanya upang malutas ang mga isyu sa regulasyon na may kaugnayan sa mga kasanayan sa paglilisensya sa cloud. Ang mga customer ay nagpahayag ng kalungkutan sa mga pagbabago sa paglilisensya ng Microsoft, na iniulat na nagtulak sa kanila sa pagbili ng sariling mga serbisyo sa cloud ng kumpanya sa halip na mag-opt para sa mga kakumpitensya tulad ng Amazon o Google.

Ang mga boluntaryong konsesyon ng Microsoft ay nakatanggap ng magkakaibang reaksyon. Bagama't nakikita ng ilan ang mga ito bilang mga positibong hakbang patungo sa pagtugon sa mga alalahanin sa kumpetisyon nang maaga, inaakusahan ng mga karibal ang kumpanya ng nag-aalok ng mga kalahating hakbang at paggamit ng mga taktika sa maling direksyon. Ang mga kritiko ay nangangatuwiran na ang Microsoft ay kumikilos lamang kapag ang pinsala ay nagawa na, at ang mga konsesyon nito ay idinisenyo upang ilihis ang atensyon mula sa mas malalang mga maling gawain.

Halimbawa, ang alok ng Microsoft na ibenta ang mga karapatan nito sa cloud streaming sa mga laro ay lumilitaw na inilipat ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa hinaharap sa Ubisoft. Gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang Microsoft na pumasok sa cloud gaming market o makinabang bilang wholesaler ng mga cloud game na ibinebenta sa pamamagitan ng Ubisoft, na humahantong sa mga kritiko na tanungin ang tunay na epekto ng konsesyon.

Sa kabaligtaran, ang desisyon ng Microsoft na i-unbundle ang Mga Koponan mula sa mga aplikasyon ng Office sa EU ay itinuring na huli, dahil nagawa na ang pinsala, na may mahigit 300 milyong tao na gumagamit ng Mga Koponan buwan-buwan. Gayunpaman, ang pagkilos ng kumpanya ay maaaring makatulong na mapagaan ang potensyal na presyon ng regulasyon mula sa European Commission, habang ang iba pang mga pandaigdigang regulator ay maaari ring humingi ng mga katulad na konsesyon.

Bagama't naiwasan ng Microsoft ang regulatory spotlight nitong mga nakaraang panahon, ang mga alalahanin sa mga kasanayan sa cloud licensing nito ay nagdudulot ng malaking hamon. Ang pananaliksik na isinagawa ng CISPE, isang European cloud computing industry group, ay nagmumungkahi na ang Microsoft ay nakakuha ng bilyun-bilyong dolyar sa pamamagitan ng mga tuntunin sa paglilisensya nito. Ang mga regulator, kabilang ang European Commission, ang US Federal Trade Commission, at ang UK Competition and Markets Authority, ay nagsimula nang mag-imbestiga sa isyung ito.

Ang proactive na diskarte ng Microsoft sa pagtugon sa mga alalahanin sa kumpetisyon ay sumasalamin sa pagtatangka nitong manatiling nangunguna sa mga potensyal na aksyong pang-regulasyon. Gayunpaman, ang mga hamon na dulot ng mga alalahanin sa cloud licensing, na nakakaapekto sa pangunahing negosyo nito, ay hindi madaling maresolba.

