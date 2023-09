Windows Phasing Out Third-Party Printer Driver: Ang Kailangan Mong Malaman

Nakatakdang i-phase out ng Windows ang mga driver ng printer ng third-party, ayon sa isang kamakailang dokumento ng suporta na inilabas ng Microsoft. Plano ng kumpanya na umasa sa isang unibersal na "class driver" na sumusuporta sa mga pamantayan tulad ng Internet Printing Protocol (IPP) at tinatanggap ng Mopria Alliance. Ang pagbabagong ito ay inaasahang magaganap nang unti-unti, simula sa 2025.

Sa una, hihinto ang Microsoft sa pagtanggap ng mga bagong third-party na driver ng printer sa Windows Update. Ang mga update sa mga kasalukuyang driver ay papayagan pa rin, ngunit ang mga bagong printer ay hindi na magkakaroon ng opsyong magdagdag ng mga customized na third-party na driver. Pagsapit ng 2026, ang lahat ng printer na nakakonekta sa isang Windows PC ay magiging default sa built-in na class driver, kahit na mayroong third-party na driver. At simula sa 2027, ang mga pag-aayos na nauugnay sa seguridad lamang ang papayagan para sa mga driver ng printer sa Windows Update.

Para sa mga user na umaasa sa mga third-party na driver upang suportahan ang mga mas lumang printer na walang suporta sa Mopria o IPP, walang agarang dahilan para mag-alala. Ang mga kasalukuyang driver ay patuloy na gagana at maaaring i-install mula sa Windows Update o i-download nang manu-mano. Magpapatuloy din ang Microsoft sa pagpirma ng mga bagong driver ng printer bilang bahagi ng Windows Hardware Compatibility Program nito, kahit na ang mga driver na ito ay hindi idaragdag sa Windows Update pagkatapos ng 2025.

Ang paglipat na ito mula sa mga third-party na driver ay isang positibong pag-unlad para sa Windows ecosystem. Sa halip na harapin ang mga namamaga at madalas na hindi mapagkakatiwalaang mga driver na kulang sa napapanahong pag-update, ang mga gumagamit ay makikinabang mula sa pagiging simple at pagiging tugma ng driver ng klase. Ang nag-iisang driver na ito ay maaaring humawak ng iba't ibang device na may katulad na functionality, na tinitiyak na ang mga mas lumang printer ay mananatiling gumagana sa mga mas bagong software release. Maaari pa ring suportahan ng mga manufacturer ng printer ang mga espesyal na feature sa pamamagitan ng opsyonal na Print Support Apps na available sa Windows Store.

Kapansin-pansin na ang pag-phase-out ng Microsoft sa mga third-party na driver ay sumasalamin sa mga kasalukuyang uso sa industriya. Karamihan sa mga modernong printer ay sumusuporta na sa Mopria at may pinagsamang suporta para sa IPP mula noong unang bahagi ng 2010s. Ang Apple ay gumawa ng mga katulad na hakbang sa pamamagitan ng paghinto sa paggamit ng mga third-party na macOS printer driver pabor sa IPP-based na AirPrint noong 2019.

Habang ang paglipat sa mga driver ng klase ay nag-aalok ng pinahusay na compatibility, hindi nito maaalis ang lahat ng mga pagkabigo na nauugnay sa printer. Ang mga isyu tulad ng mga phantom paper jam, pagkakadiskonekta sa network, mga kinakailangan sa pagmamay-ari ng tinta, at mga limitasyon sa scanner ay malamang na magpapatuloy. Gayunpaman, ang paglayo sa mga driver ng third-party ay isang hakbang sa tamang direksyon patungo sa isang mas streamline at matatag na karanasan sa pag-print.

Pinagmumulan:

– Dokumento ng suporta sa Microsoft