Available na ang Bagong Astral Purple Xbox Wireless Controller para sa Preorder

Ang Microsoft ay naglalabas ng bagong variant ng kulay ng Xbox Wireless Controller na tinatawag na Astral Purple. Nagtatampok ang controller ng malalim na purple na casing sa harap, tumutugma sa mga thumbstick at button, at puting likod. Ang mga trigger, bumper, at D-pad ay itim. Ang mga manlalaro na nasa merkado para sa isang bagong controller ng Xbox at mahilig sa kulay purple ay maaari na ngayong mag-preorder ng Astral Purple controller, na nagkakahalaga ng $64.99 / £59.99, mula sa Microsoft Store. Inaasahang ilulunsad ito sa Setyembre 19.

Ipinakilala ng Microsoft ang iba't ibang mga bagong disenyo ng kulay para sa mga controller ng Xbox sa nakalipas na taon. Kasama sa ilan sa mga nakaraang release ang Sunkissed Vibes controller, ang Stormcloud Vapor controller, at ang Velocity Green controller. Gayunpaman, ang pinakanatatangi at hindi kinaugalian na controller na inaalok ng Microsoft ay ang pizza-scented na TMNT controller.

Pahahalagahan ng mga manlalaro at tagahanga ng Xbox ang opsyong magdagdag ng splash of purple sa kanilang pag-setup ng gaming gamit ang Astral Purple Xbox Wireless Controller. Sa aesthetically na kaaya-ayang disenyo nito, ang Microsoft ay patuloy na nagbibigay ng iba't ibang mga pagpipilian ng kulay upang umangkop sa mga indibidwal na kagustuhan. Ang paunang pag-order sa controller ay nagsisiguro na ang mga tagahanga ay kabilang sa mga unang magmay-ari ng bagong karagdagan sa Xbox controller lineup.

