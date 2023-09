Ipinakilala ng Microsoft ang Copilot Copyright Commitment para Mabayaran ang danyos sa Mga Komersyal na Customer

Ang Microsoft ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang sa pagtiyak sa mga komersyal na customer nito sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Copilot Copyright Commitment. Ginagarantiyahan ng pangakong ito ang bayad-pinsala para sa mga komersyal na gumagamit ng mga serbisyo ng Copilot AI ng Microsoft. Ang hakbang na ito ay batay sa nakaraang anunsyo ng kumpanya noong Hunyo, kung saan nagtatag ito ng AI Assurance Program upang matiyak na ang mga AI application na naka-deploy sa mga platform nito ay nakakatugon sa mga legal at regulasyong kinakailangan.

Sa isang post sa blog, ang vice chair at presidente ng Microsoft, si Brad Smith, kasama ang pangkalahatang tagapayo na si Hossein Nowbar, ay tumugon sa mga alalahanin ng mga customer tungkol sa mga potensyal na claim sa paglabag sa copyright na nagmumula sa paggamit ng generative AI. Ayon sa pangako, kung ang isang third party ay nagsampa ng kaso ng paglabag sa copyright laban sa isang komersyal na customer para sa paggamit ng Microsoft's Copilots o ang kanilang nabuong output, ipagtatanggol ng Microsoft ang customer at sasakupin ang anumang masamang paghatol o pag-aayos na magreresulta mula sa demanda. Gayunpaman, nalalapat lang ang proteksyong ito kung ginamit ng customer ang mga guardrail at mga filter ng nilalaman na isinama sa mga produkto ng Microsoft.

Upang mapagaan ang mga alalahanin ng customer, isinasama ng Microsoft ang mga mahahalagang guardrail sa mga serbisyo ng Copilot nito upang igalang ang mga copyright ng mga tagalikha ng nilalaman. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga pananggalang na ito, ang posibilidad na makabuo ng lumalabag na nilalaman ay makabuluhang mababawasan. Gayunpaman, dapat sumunod ang mga customer sa mga hakbang na ito sa pagprotekta upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa copyright.

Sa pag-ako ng responsibilidad para sa pagtugon sa mga alalahanin sa copyright, nilalayon ng Microsoft na suportahan ang mga customer nito at pagaanin ang mga potensyal na legal na panganib na nauugnay sa paggamit ng mga produkto nito. Ang Copilot Copyright Commitment ay umaabot sa iba't ibang serbisyo ng Microsoft, kabilang ang Bing Chat Enterprise, Microsoft 365 Copilot, Windows Copilot, Dynamics 365 Copilot, Power Platform Copilot, Viva Sales Copilot, GitHub Copilot, Power BI Copilot, at Microsoft Security Copilot. Gayunpaman, ang mga serbisyo ng consumer tulad ng Bing Chat ay hindi saklaw sa ilalim ng pangakong ito, na nag-iiwan ng puwang para sa haka-haka kung paano tutugunan ng Microsoft ang aspetong ito sa hinaharap.

Ang inisyatiba ng Microsoft ay nagpapakita ng pangako sa pagprotekta sa mga interes ng mga customer nito at pagpapadali sa responsableng paggamit ng AI. Sa pagkakaroon ng Copilot Copyright Commitment, ang mga komersyal na customer ay may kumpiyansa na magagamit ang mga serbisyo ng AI ng Microsoft habang pinapaliit ang mga panganib na nauugnay sa mga potensyal na claim sa paglabag sa copyright.

Kahulugan:

– Copilot AI services: AI services na ibinigay ng Microsoft na tumutulong sa mga user sa pagbuo ng content.

– Paglabag sa copyright: Hindi awtorisadong paggamit ng naka-copyright na materyal nang walang pahintulot ng may-ari ng copyright.

– Indemnification: Proteksyon laban sa mga pagkalugi sa pananalapi na natamo dahil sa mga legal na paghahabol o pananagutan.

Pinagmumulan:

– Microsoft: Blog post nina Brad Smith at Hossein Nowbar (Walang ibinigay na URL)