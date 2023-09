Sasakupin ng Microsoft ang Mga Legal na Pinsala para sa Mga Claim sa Paglabag sa Copyright sa Nilalaman na binuo ng AI

By

Inanunsyo ng Microsoft na aakohin nito ang responsibilidad para sa mga legal na pinsala sa ngalan ng mga customer na gumagamit ng mga produkto ng artificial intelligence (AI) nito kung sila ay idemanda para sa mga claim sa paglabag sa copyright sa output na nabuo ng mga naturang system. Sinabi ng kumpanya na sasakupin nito ang mga potensyal na legal na panganib na magmumula sa mga claim ng third-party hangga't ginagamit ng mga customer ang built-in na "mga guardrail at mga filter ng nilalaman" sa mga produkto nito.

Sa pagtaas ng paggamit ng generative AI technology, ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa kakayahan ng mga system na ito na bumuo ng nilalaman nang walang wastong pagtukoy sa mga orihinal na may-akda. Ang Microsoft, na lubos na umaasa sa GenAI para sa paglago nito at isinama ang teknolohiya sa iba't ibang produkto tulad ng cloud services, Search, at enterprise productivity software, ay naglalayong tugunan ang mga alalahaning ito at palakasin ang kumpiyansa sa paggamit ng AI.

Partikular na pinalawak ng Copilot Copyright Commitment ng kumpanya ang kasalukuyang saklaw ng indemnification sa intelektwal na ari-arian sa mga claim sa copyright na nauugnay sa paggamit ng mga katulong na pinapagana ng AI ng Microsoft na tinatawag na Copilots at Bing Chat Enterprise. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng saklaw na ito, nilalayon ng Microsoft na bawasan ang posibilidad na ibalik ng AI ang lumalabag na nilalaman at pangalagaan ang mga customer nito mula sa mga potensyal na legal na epekto.

Ang pagtutok ng Microsoft sa teknolohiya ng AI ay nagpapakita ng pangako nitong itulak ang mga hangganan ng pagbabago at pagtulong sa mga customer sa iba't ibang industriya. Sa pangakong ito na sakupin ang mga legal na pinsala para sa mga claim sa paglabag sa copyright, nilalayon ng kumpanya na magbigay ng mas ligtas at mas secure na kapaligiran para sa mga user na makinabang mula sa mga kakayahan ng teknolohiya ng AI.

Pinagmumulan:

– Wala