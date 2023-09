Tinatapos ng Microsoft ang Mga Update para sa Original Surface Duo, Na Nagiging Dismayado sa Mga Customer

By

Ang orihinal na Microsoft Surface Duo, na inilabas noong 2020, ay umabot na sa dulo ng mga pag-update ng software nito, na nag-iiwan sa mga customer na nabigo. Ang natatanging dual-screen na device ay ibinebenta bilang productivity tool na may pinahusay na multitasking na kakayahan. Gayunpaman, ang mga paunang pagsusuri ay nag-highlight ng mga makabuluhang isyu sa software, kahit na ang hardware ay pinuri.

Nangako ang Microsoft ng tatlong taong pag-update ng software para sa Surface Duo, ngunit mabagal ang pagdating ng mga update. Naglabas ang kumpanya ng update sa Android 11 noong unang bahagi ng 2022, ilang buwan sa huli sa iskedyul. Sinundan ito ng pagdating ng Android 12L para sa orihinal na Surface Duo at sa sumunod na pangyayari noong 2022.

Sa kasamaang palad, ang Android 12L ang magiging huling update para sa orihinal na Surface Duo. Kinukumpirma ng isang page ng suporta sa Microsoft na ang mga update para sa device, kabilang ang buong OS at mga update sa seguridad, ay natapos noong Setyembre 10, 2023. Sa kabila nito, hindi kailanman inilabas ang isang update sa Android 13 para sa Surface Duo, kahit na inilabas ng Google ang update sa loob ng isang taon. kanina. Nangangahulugan ito na ang mga customer na bumili ng $1,400 na telepono mula sa Microsoft ay nakatanggap ng mas kaunting mga update sa OS kumpara sa Google Pixel at Samsung Galaxy device.

Ang hinaharap ay hindi rin mukhang maaasahan para sa Surface Duo 2. Inaasahang mawawalan ito ng suporta sa Oktubre 2024, at walang mga indikasyon ng opisyal na paglabas ng Android 13 para sa device sa ngayon. Tila lumayo ang Microsoft sa dual-screen form factor, na may mga ulat na nagmumungkahi na ang kumpanya ay nagpaplano ng isang foldable device na katulad ng Samsung's Galaxy Z Fold at Google's Pixel Fold.

Bagama't maaaring hindi na makatanggap ng mga update ang orihinal na Surface Duo, ang desisyon ng Microsoft na tumuon sa ibang form factor para sa mga device nito sa hinaharap ay nagpapahiwatig ng pangako ng kumpanya sa pagpapabuti ng karanasan ng user. Gayunpaman, para sa mga kasalukuyang may-ari ng Surface Duo, ang kakulangan ng mga update ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng pagkabigo at pagnanais para sa higit pang suporta mula sa Microsoft.

Pinagmumulan:

– Windows Central