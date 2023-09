Nag-aalok ang Microsoft ng Legal na Proteksyon sa Mga User ng AI Copilot Services

Nagbibigay ang Microsoft ng legal na proteksyon sa mga customer na gumagamit ng mga serbisyo ng AI Copilot nito at nahaharap sa mga kaso ng paglabag sa copyright. Ang inisyatiba, na tinatawag na Copilot Copyright Commitment, ay naglalayong tugunan ang mga alalahaning ibinangon ng mga may hawak ng copyright tungkol sa paggamit ng mga protektadong gawa ng mga kumpanya ng AI. Ang punong legal na opisyal ng Microsoft, si Brad Smith, ay nagsabi na ang kumpanya ay mananagot para sa anumang mga legal na panganib at ipagtatanggol ang mga customer kung sila ay idemanda para sa paglabag sa copyright habang gumagamit ng Copilot.

Ang desisyon na mag-alok ng legal na proteksyon ay nagmumula sa tatlong pangunahing dahilan. Una, gusto ng Microsoft na suportahan ang mga customer nito at tumayo sa likod ng mga serbisyong ibinibigay nito. Bukod pa rito, kinikilala ng kumpanya ang mga alalahanin ng mga may hawak ng copyright at gustong tugunan ang mga ito. Panghuli, ipinatupad ng Microsoft ang mga pananggalang upang maiwasan ang hindi awtorisadong paggamit ng naka-copyright na materyal.

Sa ilalim ng bagong patakaran, kung ang isang third party ay nagsampa ng kaso ng paglabag sa copyright laban sa isang komersyal na customer para sa paggamit ng Copilot o ang output nito, ipagtatanggol ng Microsoft ang customer at sasakupin ang anumang masamang paghatol o pag-aayos na magreresulta mula sa demanda. Gayunpaman, ang proteksyong ito ay nakasalalay sa customer gamit ang mga filter ng nilalaman at mga guardrail na ibinigay ng Microsoft.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Microsoft at ng mga customer nito ay naglalayong tugunan ang kawalan ng katiyakan na nakapalibot sa batas sa copyright at tiyaking mapanatili ng mga may-akda ang kontrol at makatanggap ng patas na kabayaran para sa kanilang mga nilikha. Kinikilala ng kumpanya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kumpetisyon at pagpapaunlad ng pagbabago sa larangan ng generative AI. Ang ilang mga manlalaro sa industriya ay nagmungkahi ng paglilisensya at mga pahintulot sa pag-opt in bilang isang paraan upang ma-access ang data nang hindi lumalabag sa mga karapatan sa intelektwal na ari-arian.

Ang mga serbisyo ng Copilot ng Microsoft, na kinabibilangan ng GitHub Copilot at iba pang mga pagsasama sa mga produkto ng Microsoft, ay naging popular sa mga developer. Gayunpaman, ang teknolohiya ay nahaharap sa mga legal na hamon, na may mga demanda na nagpaparatang sa hindi awtorisadong paggamit ng lisensyadong code at mga naka-copyright na gawa upang sanayin ang mga modelo ng AI.

Sa buod, ang Copilot Copyright Commitment ng Microsoft ay nagbibigay ng katiyakan sa mga gumagamit ng mga serbisyong AI Copilot nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal na proteksyon sa kaganapan ng mga kaso ng paglabag sa copyright. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng pangako ng Microsoft sa pagsuporta sa mga customer nito at pagtugon sa mga alalahanin na ibinangon ng mga may hawak ng copyright.

