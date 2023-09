Microsoft at Barclays Partner para Ilunsad ang Xbox Mastercard

By

Ang Microsoft ay nag-anunsyo ng pakikipagtulungan sa Barclays upang ipakilala ang Xbox Mastercard, na nag-aalok ng hanay ng mga benepisyo para sa mga gumagamit ng Xbox sa Estados Unidos. Eksklusibong available sa Xbox Insiders, ang card ay walang taunang bayad at magbibigay ng iba't ibang reward para sa mga pagbiling ginawa gamit ang card.

Ang mga cardholder ay makakakuha ng mga card point para sa bawat dolyar na gagastusin nila sa mga pagbili, na may iba't ibang mga rate para sa iba't ibang kategorya. Ang pagbili ng mga karapat-dapat na produkto sa Microsoft store ay makakakuha ng mga cardholder ng 5 beses ang halaga ng mga puntos, habang ang mga serbisyo ng streaming tulad ng Netflix at Disney+ ay mag-aalok ng 3 beses ang mga puntos. Ang mga serbisyo sa paghahatid ng kainan gaya ng Grubhub at DoorDash ay magbibigay din ng 3 beses ng mga puntos. Ang lahat ng iba pang pagbili ay makakakuha ng mga puntos sa regular na rate na 1x.

Bilang karagdagan sa sistema ng mga puntos, ang Xbox Mastercard ay nag-aalok ng iba pang mga benepisyo. Makakatanggap ang mga bagong miyembro ng bonus na 5,000 card point at tatlong buwan ng Xbox Game Pass Ultimate pagkatapos ng kanilang unang pagbili. Maaaring piliin ng mga kasalukuyang miyembro na iregalo ang kanilang Game Pass perk sa isang kaibigan. Nagtatampok din ang card ng limang magkakaibang disenyo, na maaaring i-personalize ng mga cardholder gamit ang sarili nilang mga gamertag.

Ang Xbox Mastercard ay unti-unting ilalabas sa Xbox Insiders simula sa Setyembre 21, at magiging available sa lahat ng manlalaro ng Xbox sa United States pagsapit ng 2024.

Ang pakikipagtulungang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Microsoft na palawakin ang tatak ng Xbox nang higit pa sa mga gaming console. Dati silang naglabas ng mga produkto tulad ng Xbox Series X mini fridge at nakipagtulungan sa Gucci para gumawa ng limitadong edisyong Gucci Xbox.

