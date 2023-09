Ipinapakilala ang Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card para sa Xbox Insiders

By

Inanunsyo ng Microsoft ang paglulunsad ng Xbox Mastercard, isang credit card na nakatuon sa Xbox Insiders sa United States. Ang hindi inaasahang hakbang na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na makakuha ng mga card point sa bawat pagbili at i-redeem ang mga ito para sa mga laro at iba pang mga item sa xbox.com.

Ang Xbox Mastercard, na inisyu ng Barclays, ay walang taunang bayad at magiging available sa Xbox Insiders na naninirahan sa continental United States, Alaska, at Hawaii. Simula sa Setyembre 21, ang mga interesadong indibidwal ay maaaring mag-aplay para sa card, na ilalabas sa mga alon sa buong panahon ng taglagas.

Ang mga cardholder ay makakakuha ng mga card point para sa bawat dolyar na ginastos. Ang pagbili ng mga kwalipikadong produkto mula sa Microsoft Store ay magbibigay sa iyo ng 5x card point, habang ang paggamit ng mga serbisyo sa paghahatid ng kainan tulad ng Grubhub at DoorDash o mga serbisyo ng streaming gaya ng Netflix at Disney+ ay makakakuha ka ng 3x card point. Para sa araw-araw na pagbili, ang mga cardholder ay makakatanggap ng 1x card point.

Bilang karagdagan sa mga gantimpala na ito, nag-aalok din ang Microsoft ng ilang nakakaakit na benepisyo. Ang mga unang beses na pagbili ay makakakuha ng 5,000 card point, katumbas ng $50. Higit pa rito, ang mga bagong gumagamit ng Xbox Game Pass ay makakatanggap ng tatlong buwan ng Xbox Game Pass Ultimate para sa kanilang unang pagbili, o may opsyong iregalo ito sa isang kaibigan.

Tulad ng anumang credit card, mahalagang isaalang-alang ang Annual Percentage Rate (APR). Nag-aalok ang Xbox Mastercard ng tatlong opsyon: 20.99%, 26.99%, o 31.99%, depende sa creditworthiness ng cardholder.

Habang umaasa ang mga gamer para sa higit pang balita sa Xbox Game Pass, ang pagpapakilala ng Xbox Mastercard ay nagbibigay ng isang kapana-panabik na pagkakataon para sa Xbox Insiders na ma-enjoy ang mga karagdagang perk at reward. Mag-apply sa lalong madaling panahon upang i-level up ang iyong karanasan sa paglalaro!

