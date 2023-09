Ipinakilala ng Meta ang Mga Bagong Tampok at Mga Pagpapahusay sa Quest Headset na may v57 Update

Inihayag ng Meta ang pinakabagong update ng software, v57, para sa mga virtual reality headset ng Meta Quest. Ang pag-update ay nagdadala ng isang hanay ng mga bagong tampok at pagpapahusay, na naglalayong pahusayin ang karanasan ng user. Kasama sa mga kapansin-pansing karagdagan ang pinalawak na mga opsyon sa pag-customize ng avatar, ang kakayahang mag-unsend ng mga mensahe, mga link ng grupo, free-form na lokomotion sa Horizon Home, at isang na-rebranded na feed ng Explore.

Ang isa sa mga pangunahing update ay ang pinalawak na mga pagpipilian sa pagpapasadya ng avatar. May access na ngayon ang mga user sa mga color slider, na nagbibigay-daan sa kanila na i-customize ang kanilang kulay ng balat, kulay ng buhok, at kulay ng kilay nang mas tumpak. Nagbibigay-daan ito sa mga user na lumikha ng mga avatar na halos kamukha ng kanilang totoong buhay na hitsura. Ipinakilala din ng Meta ang mga bagong pagpipilian sa makeup at face paint para sa karagdagang pagpapasadya.

Bilang karagdagan sa pag-customize ng avatar, ipinakilala ng update ng v57 ang kakayahang i-unsend ang mga mensahe ng imahe sa VR at ang Meta Quest mobile app. Maaari na ngayong mag-hover ang mga user sa isang mensahe at piliin ang “unsend message” para alisin ito. Parehong makakatanggap ang nagpadala at tatanggap ng abiso na hindi naipadala ang mensahe. Kasalukuyang available ang feature na ito sa mga piling bansa.

Pinadali din ng Meta para sa mga user na kumonekta sa mga kaibigan at anyayahan silang sumali sa mga grupo. Ang mga link ng grupo ay maaari na ngayong bumuo at ibahagi sa loob ng VR o sa pamamagitan ng mga platform ng pagmemensahe tulad ng Instagram o Facebook. Ang mga user ay maaari ding mag-imbita ng mga grupo sa mga app mula sa tab na Mga Tao, na ang imbitasyon ay ipinapakita sa panggrupong chat para sa madaling pag-access. Awtomatikong magbubukas na ngayon ang listahan ng mga contact kapag naka-on ang headset.

Kasama sa iba pang mga update ang free-form locomotion sa Horizon Home, na nagpapahintulot sa mga user na malayang mag-teleport at mag-explore ng kanilang virtual home environment. Ang Explore feed ay na-rebranded bilang Horizon Feed upang iayon sa Horizon Worlds branding. Gumawa din ang Meta ng mga pagpapahusay sa pag-record ng video, multitasking, at hindi pinagana ang isang babala sa hangganan sa ilang app na may magkahalong karanasan sa katotohanan.

Ang pag-update ng v57 ay kasalukuyang inilalabas sa Meta Quest Pro at Meta Quest 2 headset, na may higit pang mga tampok na inaasahang ipapakita sa kaganapan ng Meta's Connect sa huling bahagi ng buwang ito.

Pinagmumulan:

– Meta Quest v57 na mga tala sa paglabas