Inilabas ng Microsoft ang Xbox 360 Collector Set para sa Nostalgic Gamer

Nagulat ang Microsoft sa mga tagahanga sa pag-anunsyo ng Mega 3:4 scale Xbox 360 collector set. Sa presyong $150, ang set ay hindi aktwal na naglalaro ng anumang mga laro ngunit nag-aalok ng nostalgic na pagpupugay sa sikat na gaming console mula 2007. Ang collector set, na isang Target-eksklusibo, ay nagtatampok ng 1,342 na piraso na maaaring i-assemble sa isang ganap na buildable na Xbox 360 na kumpleto may controller at replica ng Halo 3. Kasama pa dito ang replica motherboard sa loob ng Xbox case.

Bagama't sold-out na ang unang batch ng mga pre-order para sa collector set, ang ilan ay mabilis na natuwa sa hindi inaasahang at mamahaling collectible. Gayunpaman, ipinagtanggol ng iba ang set, na binabanggit na ang presyo ay normal para sa isang set na may higit sa 1,000 bloke.

Bagama't hindi nag-aalok ang collector set ng anumang online na koneksyon sa mga umiiral nang Xbox profile, nakakaakit ito sa mga tagahanga na may kaugnayan sa retro gaming. Sa kabila ng mga nakakatawang reaksyon, marami ang nakakakita ng disenyo ng collector set na nakakaakit at isasaalang-alang ang pagdaragdag nito sa kanilang display case, kung may pagkakataon.

Kapansin-pansin, ang ilang mga tagahanga ay nagpahayag din ng pagnanais para sa Microsoft na maglabas ng isang Xbox mini, dahil ang orihinal na console ay higit sa 20 taong gulang na ngayon at maaaring maging isang mahalagang piraso ng retro memorabilia. Bagama't ang hanay ng kolektor ng Xbox 360 ay maaaring isang angkop na bagay, ito ay pumupukaw ng pag-uusap sa mga mahilig sa paglalaro at nagbibigay ng isang natatanging paraan upang magbigay-pugay sa gaming console na nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa industriya.

