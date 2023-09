Noong 1991, ang Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) ay pumasok sa industriya ng paglalaro. Habang ang CD-i ay nangako na maglalaro ng parehong mga CD at video game, ang kahihiyan nito ay nakasalalay sa mismong mga laro na inaalok nito. Kapansin-pansin, ang prangkisa ng Zelda ay kabilang sa mga pamagat na nagpunta sa platform na ito, na sinalubong lamang ng malawakang pang-aalipusta at pagkabigo. Fast forward sa 2023, at si Seth Fulkerson, na kilala bilang "Dopply," ay nakatakdang ilabas ang Arzette: The Jewel of Faramore, isang platformer na laro na nagbibigay-pugay sa mga kakaiba at madalas na pinupuna na mga laro sa panahon ng CD-i.

Ang demo ni Arzette sa PAX West 2023 ay nagpakita ng dedikasyon at atensyon sa detalye na ibinuhos ni Fulkerson sa proyekto. Matapat na kinukuha ng laro ang mga visual at mekanika ng orihinal na mga larong CD-i Zelda. Si Fulkerson, kasama ang mga retro game connoisseurs na Limited Run, ay maingat na inisip muli ang mga background na pininturahan ng kamay, mga detalyadong sprite, at maging ang mga kasumpa-sumpa na cutscene na hinamak ng marami. Sa kabila ng negatibong persepsyon na nakapalibot sa pinagmulang materyal, nakikita ni Fulkerson ang potensyal sa orihinal na mga laro, na pinahahalagahan ang kanilang halo ng linear at non-linear na mga disenyo at ang kanilang natatanging visual na istilo.

Habang ang pagtulad sa mga retro na laro ay naging isang sikat na genre, namumukod-tangi si Arzette bilang isa sa mga unang pagtatangka na tularan ang karanasan sa CD-i. Kinikilala ni Fulkerson na maraming manlalaro ang maaaring walang anumang kaalaman sa mga larong nagbigay inspirasyon kay Arzette, ngunit naniniwala na ang hand-painted action platformer kasama ang kaakit-akit at kung minsan ay cheesy na mga cutscenes ay maaaring tangkilikin ng sinuman. Para sa mga pamilyar sa pinagmulang materyal, mayroong mga Easter Egg at banayad na mga sanggunian na nakakalat sa buong laro, na nagdaragdag ng karagdagang layer ng kasiyahan.

Bagama't hindi malinaw na matukoy ni Fulkerson ang orihinal na mga laro ng Zelda CD-i dahil sa mga legal na dahilan, tinatanggap niya ang inspirasyon nito habang nagsusumikap na lumikha ng isang independiyente at natatanging karanasan kasama si Arzette. Sa katunayan, ang isa sa mga orihinal na artist mula sa mga laro ng CD-i Zelda, si Rob Dunlavey, ay nag-ambag sa mapa ng mundo at antas ng sining sa Arzette, na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng dalawang proyekto.

Ang pinagkaiba ni Arzette ay isang marubdob na pagtatangka na pasiglahin ang isang panahon ng paglalaro. Kitang-kita sa proyektong ito ang pagkahilig ni Fulkerson sa mga larong hindi pinahahalagahan at ang kanyang paniniwala sa hindi pa nagagamit na potensyal nito. Kasama si Arzette, umaasa siyang maipakita na sa oras, mapagkukunan, at magandang disenyo ng laro, kahit na ang "masamang" laro ay maaaring gawing isang bagay na kasiya-siya at hindi malilimutan.

Pinagmulan: Nintendo Life