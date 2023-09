Ipinakilala ng MediaTek ang Dimensity 7200 Ultra Processor na may Advanced na Mga Tampok

Inilabas kamakailan ng MediaTek ang pinakabagong processor nito, ang Dimensity 7200 Ultra, sa China. Nagsisilbing upgraded na bersyon ng naunang inilabas na Dimensity 7200 chip, nag-aalok ang bagong chipset na ito ng pinahusay na performance at mga feature. Ang Dimensity 7200 Ultra ay binuo sa cutting-edge na 4nm na proseso ng TSMC, na nangangako ng pinahusay na kahusayan at pamamahala ng kapangyarihan.

Ang octa-core processor na ito ay binubuo ng dalawang ARM Cortex A715 core, na may orasan sa 2.8GHz, at anim na Cortex A510 core, na tumatakbo sa 2GHz. Ang chipset ay sinamahan ng Mali-G610 GPU para sa mga pambihirang kakayahan sa graphics. Sinusuportahan nito ang parehong LPDDR4x at LPDDR5 RAM, na tinitiyak ang maayos na multitasking at mabilis na paglulunsad ng app.

Ang Dimensity 7200 Ultra ay idinisenyo upang suportahan ang mga camera na may mga kahanga-hangang resolution na hanggang 200MP. Bukod pa rito, pinapagana nito ang 4K na pag-record ng video sa 30fps at pinapagana ang mga Full HD+ na display na may refresh rate na 144Hz. Isinama ng MediaTek ang kanilang ikalimang henerasyong MediaTek APU 650 para sa mahusay na pagpoproseso ng AI, habang pinapadali ng Imagiq 765 ISP ang 14-bit na pagpoproseso ng imahe ng HDR.

Bilang isang 5G-compatible na chipset, sinusuportahan ng Dimensity 7200 Ultra ang dual 5G standby, VoNR (Voice over New Radio), at carrier aggregation. Ipinagmamalaki din nito ang HyperEngine 5.0 gaming engine, na nag-aalok ng variable rendering at intelligent na kontrol upang mapahusay ang mga karanasan sa paglalaro.

Bagama't hindi isiniwalat ng MediaTek ang mga partikular na device na gagamit ng Dimensity 7200 Ultra, kinumpirma ng sub-brand ng Xiaomi, Redmi, na ang kanilang paparating na Redmi Note 13 Pro+ ay papaganahin ng chipset na ito. Nakatakdang ilunsad ang device ngayong buwan at magtatampok ng kahanga-hangang 200MP camera sensor.

Sa pagpapakilala ng Dimensity 7200 Ultra, ang MediaTek ay patuloy na isang pangunahing manlalaro sa merkado ng mobile processor, na naghahatid ng mga advanced na kakayahan at pagganap sa mga gumagamit ng smartphone sa buong mundo.

Pinagmumulan:

– Inilabas ng MediaTek ang Dimensity 7200 Ultra Processor sa China