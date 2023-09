Inihayag ng MediaTek ang Unang 3nm Flagship Smartphone SoC Nangunguna sa Apple

Kamakailan ay inanunsyo ng MediaTek ang matagumpay na pag-develop ng kanyang unang flagship smartphone system-on-chip (SoC) gamit ang 3nm-class fabrication process ng TSMC. Ang tagumpay na ito ay teknikal na ginagawang MediaTek ang unang gumawa ng 3nm SoC, na nalampasan ang Apple sa karera. Ang paparating na chip ay batay sa teknolohiya ng pagmamanupaktura ng N3E ng TSMC, na minarkahan ang isa sa mga naunang paggamit ng industriya ng node na ito.

Habang pangunahing nakatuon kami sa PC hardware, mayroong tatlong pangunahing aspeto na dapat isaalang-alang sa anunsyo ng MediaTek. Una, tinalo ng MediaTek ang Apple sa 3nm SoC milestone, kahit na ang sariling 3nm chip ng Apple ay naiulat na nasa mass production na at nakatakdang ilabas kasama ang iPhone 15 series. Ang susunod na henerasyon ng Dimensity flagship ng MediaTek gamit ang 3nm na proseso ay inaasahang darating sa 2024.

Nag-aalok ang TSMC ng dalawang 3nm-class na proseso ng fabrication: N3 (N3B) at N3E. Nagtatampok ang N3B ng hanggang 25 EUV layer at sinusuportahan ang EUV double patterning para sa mas mataas na transistor density, habang ang N3E ay gumagamit ng hanggang 19 EUV layers at hindi kasama ang EUV double patterning. Tinutukoy ng anunsyo ng MediaTek ang kanilang paggamit ng N3E ng TSMC, na nagbibigay ng makabuluhang kapangyarihan (-32%) at pagganap (+18%) na mga pagpapabuti kumpara sa nakaraang N5 node.

Sa kabila ng paggamit ng Apple ng mas mataas na transistor density sa N3B, ang pagpili ng MediaTek ng N3E ay nag-aalok ng mas malawak na window ng proseso at potensyal na mas mahusay na mga ani, na nag-o-optimize ng mga gastos. Ang TSMC ay nagnanais na pumasok sa high volume manufacturing (HVM) na may N3E sa pagtatapos ng 2023. Kapansin-pansin na ang pagsisiwalat ng MediaTek ng N3E SoC nito nang mas maaga kaysa sa iba, kabilang ang AMD, Nvidia, at Qualcomm, ay medyo nakakagulat dahil ang mga developer ng smartphone SoC ay bihirang gumawa mga ganitong anunsyo.

Bilang karagdagan sa milestone na ito, ang estratehikong pakikipagsosyo ng MediaTek sa Intel Foundry Services (IFS) ay nakakakuha ng pansin. Ang kumpanya ay pumasok sa isang kasunduan sa IFS upang gamitin ang kanilang mga advanced na teknolohiya sa proseso para sa mga device ng kliyente simula sa 2025, na ginagawang MediaTek ang tanging pangunahing fabless chip designer na ibunyag sa publiko ang kasunduang ito. Bagama't hindi gumawa ng anumang partikular na anunsyo ang MediaTek tungkol sa mga tape out sa IFS, inaasahang gagamitin nila ang 20A at 18A production node ng Intel sa 2024 – 2025 at higit pa, kaysa sa 4nm at 3nm-class na teknolohiya ng Intel sa 2023 – 2024.

Pinagmumulan:

– 3nm Node Technologies ng TSMC

– Pinalawak ng MediaTek ang Pakikipagtulungan sa Intel Foundry Services