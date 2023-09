Ang Kahalagahan ng Konseptwal na Modelo sa Pag-personalize sa Digital Marketing

By

Ang madiskarteng pananaw at pag-personalize ay mga pangunahing elemento sa matagumpay na digital marketing. Gayunpaman, maraming organisasyon ang nagpupumilit na ipatupad ang mga epektibong inisyatiba sa pag-personalize dahil kulang sila ng paraan upang maisip ang kakanyahan nito. Kung walang madiskarteng balangkas, ang pag-personalize ay nananatiling nakakulong sa mga taktikal na aplikasyon, na humahadlang sa scalability.

Ang paradigma ni McKinsey ng 4 D's – Data, Decisioning, Design, at Distribution – ay nagbibigay ng structured approach sa personalization sa laki. Gayunpaman, may kakulangan ng praktikal na patnubay sa pagsasagawa ng aspetong "Pagpapasya". Maaari itong humantong sa mga pira-pirasong karanasan ng customer at hindi epektibong paggawa ng desisyon.

Sa gitna ng bawat konseptong modelo para sa pag-personalize ay mayroong tatlong mahahalagang bahagi: mga yugto, alok, at kundisyon. Ang mga yugto ay kumakatawan sa mga yugto ng paglalakbay ng customer at nagbibigay ng canvas para sa mga personalized na karanasan. Ang mga alok ay ang mga personalized na touchpoint sa bawat yugto, na ginagawang mga personal na diyalogo ang mga generic na pakikipag-ugnayan. Ang mga kundisyon ay ang mga prinsipyong gumagabay na namamahala sa kung aling mga alok ang iniharap sa kung sinong mga customer, na isinasaalang-alang ang mga salik gaya ng mga katangian ng customer, pag-uugali, at konteksto.

Ang pag-visualize sa modelo ng pag-personalize ay mahalaga sa tagumpay nito. Kung paanong ang isang bahay ay nangangailangan ng isang blueprint, ang isang diskarte sa pag-personalize ay nangangailangan ng isang blueprint upang talakayin ang diskarte, sumang-ayon sa mga alok at kundisyon, at tukuyin ang mga kinakailangan sa pagpapatupad. Ang mga positibong pahayag ay ginagamit upang tukuyin ang mga kondisyon, pag-iwas sa pagkalito o pagdoble. Maaaring gumawa ng maraming modelo para sa iba't ibang konteksto at channel, na nagbibigay-daan para sa mas epektibong mga diskarte sa pag-personalize.

Sa pangkalahatan, ang isang matibay na modelong konseptwal ay bumubuo sa pundasyon ng epektibong paggawa ng desisyon sa pag-personalize. Sa pamamagitan ng pag-visualize sa modelo at pag-align sa mga alok at kundisyon, makakagawa ang mga organisasyon ng lubos na naka-target at maimpluwensyang mga diskarte sa pag-personalize sa kanilang mga pagsusumikap sa digital marketing.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan: The Gist

– Mga Sanggunian: McKinsey, Stephen Covey's "The 7 Habits of Highly Effective People"