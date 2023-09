Inanunsyo ng Xbox at Mastercard ang Xbox Mastercard na may Mga Gantimpala para sa Mga Gamer

Sa isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Xbox, Barclays, at Mastercard, ang Xbox Mastercard ay inihayag bilang kauna-unahang co-branded na credit card ng Xbox sa United States. Ang card, na walang taunang bayad, ay nag-aalok ng isang hanay ng mga benepisyo na idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng gaming community.

Ang isa sa mga pangunahing tampok ng Xbox Mastercard ay ang pagkakataon para sa mga cardholder na makakuha ng mga gantimpala sa mga kwalipikadong pagbili. Ang mga manlalaro ay maaaring makakuha ng 5X card point sa mga kwalipikadong produkto sa loob ng Microsoft Store, 3X card point sa mga piling streaming platform at dining delivery services, at 1X card point sa iba pang araw-araw na pagbili. Bilang karagdagan, ang mga bagong miyembro ng Game Pass ay makakatanggap ng tatlong buwan ng Xbox Game Pass Ultimate pagkatapos nilang gawin ang kanilang unang pagbili.

Maaaring pumili ang mga cardmember mula sa limang magkakaibang disenyo ng card na may inspirasyon ng Xbox, at mayroon pa silang opsyon na i-customize ang card gamit ang kanilang Xbox gamertag. Ang tampok na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na pagsamahin ang kanilang mga virtual na karanasan sa paglalaro sa mga pang-araw-araw na transaksyon, na lumilikha ng tuluy-tuloy na koneksyon sa pagitan ng kanilang hilig sa paglalaro at pang-araw-araw na aktibidad.

Bilang karagdagan sa mga gantimpala at mga pagpipilian sa pagpapasadya, ang Xbox Mastercard ay nagbibigay ng iba pang mga benepisyo tulad ng libreng online na access sa FICO® Credit Score ng mga miyembro ng card, access sa mga eksklusibong karanasan sa com para sa mga Mastercard cardholder, at ang seguridad at proteksyon na inaalok ng Mastercard network, kasama ang ID Theft Protection™, Zero Liability Protection, at Global Services para sa emergency na tulong.

Ang Barclays US Consumer Bank, isang kilalang tagabigay ng credit card sa United States, ay nakipagsosyo sa Xbox at Mastercard upang bumuo ng natatanging produktong ito. Ang paglabas ng Xbox Mastercard ay kumakatawan sa isang kapana-panabik na milestone sa patuloy na partnership sa pagitan ng Mastercard at Microsoft. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang kumpanya ay naglalayong pahusayin ang pangkalahatang karanasan sa paglalaro at bigyan ang mga manlalaro ng mga makabagong produkto na pang-digital.

Ang Xbox Mastercard ay unang magagamit sa mga kwalipikadong Xbox Insiders sa lahat ng 50 estado mula Setyembre 21. Ang card ay unti-unting ilalabas sa pangkalahatang publiko sa United States sa 2024. Ang mga kwalipikadong Xbox Insiders ay maaaring mag-apply para sa Xbox Mastercard sa pamamagitan ng Xbox Insider Hub sa kanilang Xbox console o isang Windows PC pagkatapos sumali sa Xbox Mastercard Preview.

Sa paglulunsad ng Xbox Mastercard, mayroon na ngayong pagkakataon ang mga manlalaro ng Xbox na makakuha ng mga reward at masiyahan sa mga natatanging karanasan habang nagpapasaya sa kanilang paboritong libangan. Habang patuloy na umuunlad ang industriya ng paglalaro, ang mga pakikipagsosyong tulad nito ay nagdudulot ng karagdagang halaga sa mga manlalaro at nagpapahusay sa kanilang pangkalahatang paglalakbay sa paglalaro.

Pinagmumulan:

– Xbox Wire

– Microsoft Advertising

– Opisyal na pahayag ng Mastercard

Kahulugan:

– Xbox Insiders: Isang komunidad ng mga gumagamit ng Xbox na lumalahok sa pagsubok at pagbibigay ng feedback para sa mga paparating na feature at produkto.

– Xbox Game Pass Ultimate: Isang serbisyo ng subscription na nag-aalok ng access sa isang malawak na library ng mga laro sa Xbox, kabilang ang Xbox Live Gold membership at access sa Xbox Game Pass para sa PC.

– Gamertag: Isang natatanging username o alyas na ginagamit ng mga gumagamit ng Xbox upang kilalanin ang kanilang sarili sa mga online multiplayer na laro at iba't ibang serbisyo ng Xbox.

– FICO® Credit Score: Isang credit score na ibinigay ng FICO, isang data analytics company, na nagtatasa sa creditworthiness at pinansiyal na kalusugan ng isang indibidwal.