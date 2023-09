Martini Town: Isang Hollywood North Backlot sa Langley

Matatagpuan sa South Langley, ang Martini Town ay isang maunlad na hub para sa mga produksyon ng Hollywood North. Ang property na ito, na pagmamay-ari ng Martini Film Studios, ay ginawang urban Chicago, small-town Main Street USA, at iba't ibang setting para sa mga sikat na palabas at pelikula. Ang backlot ay binubuo ng isang kalye ng lungsod na may mga storefront, isang sinehan, at kahit isang standalone na kainan.

Ang ideya na lumikha ng Martini Town bilang isang backlot ng produksyon ay natupad noong 2021 nang si Gemma Martini, tagapagtatag at CEO ng Martini Film Studios, ay natanto ang pangangailangan para sa ilang mga lokasyon ng produksyon sa Hollywood North. Kumuha siya ng isang production designer para gumawa ng mga drawing at isinumite ang mga ito para sa pag-apruba. Gayunpaman, ito ay isang tawag mula sa Netflix na nagpabilis sa proseso. Ipinahayag ng Netflix ang kanilang pangangailangan para sa isang set ng New York at sa loob ng anim na linggo, kumuha sila ng isang producer, dinala ang kanilang palabas sa Martini Town, at nagtayo ng isang kahanga-hangang set ng New York.

Mula noon, ang Martini Town ay naging isang pupuntahan na lokasyon para sa mga produksyon. Nagsilbi itong backdrop para sa mahigit 30 proyekto, kabilang ang "Schmigadoon!" ng Apple TV at ang “Kung Fu” ng The CW. Ang tagumpay ng Martini Town ay makikita sa magkakaibang hanay ng mga produksyon na gumamit ng backlot.

Habang ang kapalaran ng seryeng "Grendel," na tumulong sa pagtatatag ng Martini Town, ay nananatiling hindi tiyak habang nagpasya ang Netflix na huwag magpatuloy dito, ang epekto nito sa Langley lot ay hindi maikakaila. Ang Martini Town ay naging isang mahalagang mapagkukunan para sa industriya ng pelikula sa Hollywood North, na nagbibigay ng mahahalagang lokasyon at setting para sa malawak na hanay ng mga produksyon.

Sa maraming gamit nitong backlot at estratehikong lokasyon sa Langley, patuloy na inaakit ng Martini Town ang mga pangunahing kumpanya ng produksyon tulad ng Netflix at Hallmark. Ito ay napatunayang isang mahalagang karagdagan sa industriya ng pelikula sa Vancouver, na nag-aalok ng hanay ng mga setting upang bigyang-buhay ang mga kuwento sa malaki at maliliit na screen.

