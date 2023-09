Naghahanda ang mga Investor para sa Pabagu-bagong Pagtatapos sa Linggo Sa gitna ng mga alalahanin ng China at Lakas ng Dolyar

Ang mga mamumuhunan ay sabik na naghihintay sa pagtatapos ng linggo dahil ang mga alalahanin sa mga paghihigpit ng China sa mga iPhone at ang pagpapalakas ng dolyar ay patuloy na naglalagay ng anino sa mga pandaigdigang merkado. Ang mga ulat ng China na pinipigilan ang paggamit ng mga iPhone ng mga empleyado ng estado ay humantong sa isang makabuluhang pagbaba sa market capitalization ng Apple, na may humigit-kumulang $200 bilyon na nabura sa loob lamang ng dalawang araw. Naapektuhan din nito ang mas malawak na sektor ng tech sa US at humantong sa pagbaba ng shares ng mga pangunahing supplier ng Apple sa Asia. Dahil lubos na umaasa ang kita ng Apple sa China, kung saan libu-libong manggagawa ang nagtatrabaho sa kumpanya at sa mga supplier nito, malaki ang epekto ng mga kurbada na ito.

Kasabay nito, sinimulan ng Huawei Technologies ng China ang presale ng bago nitong smartphone, ang Mate 60 Pro+, na nagdaragdag sa tagumpay ng kakayahan ng Chinese tech firm na mapagtagumpayan ang mga parusa sa US. Ito ay higit pang nagdaragdag sa kumpetisyon at mga hamon na kinakaharap ng Apple sa pandaigdigang merkado.

Ang tumataas na mga ani ng US at mga inaasahan ng patuloy na mataas na mga rate ng interes ay nag-ambag sa kamakailang lakas ng dolyar. Ang dolyar ay nasa track upang magtala ng ikawalong sunod na linggo ng mga nadagdag laban sa isang basket ng mga pera. Iminumungkahi ng mga strategist ng Forex na ang pagtagumpayan sa lakas ng dolyar ay magiging hamon para sa karamihan ng mga pangunahing pera sa pagtatapos ng taon. Nagbigay ito ng presyon sa iba pang mga pera, tulad ng onshore na yuan at yen, na ang yuan ay umabot sa 16 na taon na pinakamababa at ang yen ay lumilipat malapit sa sikolohikal na mahalagang 145 bawat dolyar na linya.

Habang nagising ang Europa, naghahanda ang mga mamumuhunan para sa isang potensyal na pabagu-bago ng pagtatapos ng linggo. Ang pan-European STOXX 600 index ay nakaranas ng pitong araw na sunod-sunod na pagkatalo, ang pinakamasama mula noong Pebrero 2018. Ang market focus ay lilipat din sa baon sa utang na French supermarket retailer na Casino matapos itong hindi isama sa Paris' SBF-120 equity index ng mga pangunahing kumpanya .

Sa pangkalahatan, ang kumbinasyon ng mga alalahanin ng China at lakas ng dolyar ay lumikha ng kawalan ng katiyakan at pagkasumpungin sa mga pandaigdigang merkado. Masusing binabantayan ng mga mamumuhunan ang mga pag-unlad na ito at ang kanilang potensyal na epekto sa iba't ibang sektor at pera, na nagiging sanhi ng isang mapaghamong pagtatapos ng linggo.

Kahulugan:

– Market capitalization: Ang kabuuang halaga ng dolyar ng mga natitirang bahagi ng stock ng isang kumpanya.

– Forex: Ang foreign exchange market kung saan ipinagpalit ang mga pera.

– Presales: Ang pagkilos ng pagbebenta ng isang produkto bago ito opisyal na ilabas sa publiko.

– Tech sector: Ang bahagi ng stock market na kinabibilangan ng mga kumpanyang nakatuon sa mga produkto at serbisyong nauugnay sa teknolohiya.

Pinagmulan: Reuters (Ankur Banerjee)