Hinaharap ng Sensor Tower ang mga Pagtanggal at Pag-aayos bilang Market Intelligence Firm

Ang Sensor Tower, isang kilalang market intelligence firm na nag-specialize sa ekonomiya ng app, ay sumailalim kamakailan sa isang makabuluhang pagbabawas, kung saan tinatayang 40 empleyado ang natanggal sa trabaho. Kabilang sa mga kilalang pag-alis ang mga executive ng C-suite, gaya ng CMO, CFO, at punong opisyal ng produkto. Ang mga tanggalan ay nakaapekto sa iba't ibang mga koponan, kabilang ang pananalapi at marketing.

Habang kinumpirma ng Sensor Tower ang mga tanggalan, ang kumpanya ay hindi nagbigay ng mga partikular na detalye, na nangangako na maglalabas ng mas kumpletong pahayag sa mga darating na araw. Ayon kay Melissa Sheer, isang publicist para sa Sensor Tower, ang mga pagbabago ay bahagi ng isang kinakailangang reorganisasyon upang iposisyon ang kumpanya para sa patuloy na paglago at kakayahang kumita sa ilalim ng bagong senior leadership.

Ang Sensor Tower, na kilala sa pagbibigay ng third-party na data at mga insight sa mga developer ng app, brand, marketer, at publisher, ay nakaranas ng malaking paglago sa mga nakalipas na taon. Noong 2020, nakatanggap ang kumpanya ng $45 milyon na pamumuhunan mula sa Riverwood Capital, na nagpapahintulot nitong palawakin ang mga serbisyo at base ng kliyente nito. Ang pagkuha ng market intelligence company na Pathmatics noong 2021 ay lalong nagpalakas sa posisyon ng Sensor Tower sa merkado.

Itinatampok ng website ng Sensor Tower ang pakikipagsosyo nito sa mga nangungunang tatak at kumpanya, na nagsisilbing patunay sa pagkilala at kaugnayan nito sa industriya. Ang data nito ay regular na binabanggit ng mga kagalang-galang na publikasyon tulad ng The Wall Street Journal, Fortune, at Bloomberg.

Sa kasamaang palad, ang taong 2023 ay nakasaksi ng maraming tanggalan sa buong industriya ng tech, na nakakaapekto sa parehong malalaking korporasyon at mas maliliit na startup. Ang mga kumpanyang tulad ng Google, Amazon, Microsoft, at Yahoo ay gumamit ng mga pagbawas sa mga manggagawa, na nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng maraming mga negosyo sa kasalukuyang pang-ekonomiyang landscape.

Pinagmulan: TechCrunch