Ihinto ng Nintendo ang Pagdaragdag ng Bagong Content sa Mario Kart Tour Mobile Game

Ang Nintendo at ang publisher ng laro na si DeNA ay titigil sa paggawa ng bagong nilalaman para sa sikat na larong mobile na Mario Kart Tour simula sa ika-4 ng Oktubre. Ang hakbang na ito ay nagmumungkahi na ang Nintendo ay maaaring ilipat ang focus nito mula sa mga mobile na laro.

Upang ipagdiwang ang anibersaryo ng laro, ang bagong content ay ilalabas bilang bahagi ng Anniversary Tour simula ika-20 ng Setyembre. Gayunpaman, pagkatapos ng paglulunsad ng Battle Tour sa Oktubre 4, ang Nintendo ay maglalabas lamang ng lumang nilalaman. Sinabi ng kumpanya, "Walang mga bagong kurso, driver, kart, o glider ang idaragdag pagkatapos ng Battle Tour simula 04/10/2023." Hindi nagbigay ng paliwanag ang Nintendo para sa desisyong ito ngunit nagpahayag ng pag-asa na patuloy na masisiyahan ang mga manlalaro sa laro.

Ang Mario Kart Tour ay naging isang makabuluhang tagumpay para sa Nintendo, na naging pangalawang laro sa mobile na may pinakamataas na kita pagkatapos ng Fire Emblem Heroes. Sa 230 milyong pag-download, nakabuo ito ng humigit-kumulang $243 milyon sa kita. Gayunpaman, ang mga laro sa mobile ay may medyo maliit na porsyento ng kabuuang kita ng Nintendo kumpara sa mga kakumpitensya tulad ng Activision at Take-Two.

Sa kabila ng limitadong tagumpay ng Nintendo sa merkado ng mobile gaming, ang ibang mga kumpanya ay patuloy na namumuhunan sa sektor na ito. Ang Sony, halimbawa, ay nagpaplano para sa humigit-kumulang 50% ng mga laro nito na maging available sa mobile at PC pagsapit ng 2025, na may 20% ng mga bagong laro sa PlayStation na binuo para sa mga smartphone. Sa pagtugis ng layuning ito, inilunsad ng Sony ang PlayStation Studios Mobile Division noong nakaraang taon.

Ang desisyon ng Nintendo na ihinto ang pagdaragdag ng bagong content sa Mario Kart Tour ay sumasalamin sa mga hamon na hinarap ng kumpanya sa industriya ng mobile gaming. Gayunpaman, nananatili itong makita kung ang paglipat na ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking pagbabago sa pangkalahatang diskarte ng Nintendo.

