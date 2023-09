Dapat Ka Bang Mamuhunan sa Apple Stock para sa Paglago o Halaga?

Pagdating sa Apple stock (AAPL), naniniwala ang mga eksperto na hindi na kailangang mag-panic sa kabila ng mga kamakailang ulat ng pagbabawal sa iPhone sa China. Ang "ginintuang naka-install na base ng 2 bilyong mamimili" ng kumpanya at malakas na reputasyon ng tatak ay ginagawa itong isang kahanga-hangang opsyon sa pamumuhunan. Gayunpaman, ang tanong ay nananatili kung ang Apple ay isang stock ng halaga o isang stock ng paglago.

Bilang isang nangingibabaw na manlalaro sa industriya ng smartphone at may malaking halaga ng pera, nabibilang ang Apple sa kategorya ng isang mature na kumpanya na may matatag na kita, katulad ng isang stock na may halaga. Gayunpaman, ang merkado ay hindi kinakailangang presyo ito bilang tulad. Sa kabilang banda, kulang din ang Apple ng malinaw na mga palatandaan ng mabilis na paglago na ipapakita ng isang tunay na stock ng paglago.

Sa kabila ng mga kawalan ng katiyakan na ito, may pag-asa para sa hinaharap na paglago ng Apple. Ang mga umuusbong na merkado tulad ng India ay nagpapakita ng mga makabuluhang pagkakataon para sa pagpapalawak. Bukod pa rito, naniniwala ang mga analyst na ang artificial intelligence (AI) ay magiging pangunahing katalista para sa paglago ng Apple sa mga darating na taon.

Kung naniniwala ka na ang Apple ay may potensyal na maging mas malaki at lumago pa, maaari mong piliing mamuhunan sa kumpanya. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang kung nagbabayad ka para sa pangingibabaw ng Apple, pananatiling kapangyarihan, o paglago sa hinaharap.

Ang mga rekomendasyon ng mga analyst ng Wall Street para sa stock ng Apple ay kasalukuyang binubuo ng 35 Pagbili, 14 Pag-hold, at apat na Pagbebenta. Sa huli, ang desisyon na mamuhunan sa Apple ay dapat na nakabatay sa iyong sariling pagtatasa ng mga prospect ng paglago ng kumpanya at iyong mga layunin sa pamumuhunan.

Pinagmumulan:

- Pananalapi sa Yahoo