Gumagamit ang Mga Siyentista ng Machine Learning para Hulaan ang mga Bagong Magnet Material na Walang Mga Kritikal na Elemento

Ang mga siyentipiko sa Ames National Laboratory ay nakabuo ng isang machine learning model upang mahulaan ang mga bagong magnet na materyales nang hindi gumagamit ng mga kakaunting elemento. Nakatuon ang makabagong diskarte na ito sa temperatura ng Curie ng materyal, na nag-aalok ng mas napapanatiling landas para sa mga teknolohikal na aplikasyon sa hinaharap.

Ang mga magnet na may mataas na pagganap, na mahalaga para sa mga teknolohiya tulad ng enerhiya ng hangin, pag-iimbak ng data, mga de-kuryenteng sasakyan, at magnetic refrigeration, ay tradisyonal na naglalaman ng mga kritikal na elemento tulad ng kobalt at mga rare earth na materyales. Gayunpaman, ang mga materyales na ito ay mataas ang demand at may limitadong kakayahang magamit. Upang matugunan ang isyung ito, ang mga mananaliksik sa Ames National Laboratory ay naglalayong magdisenyo ng mga bagong magnetic na materyales na may pinababang kritikal na materyales.

Ang machine learning, isang subset ng artificial intelligence, ay may mahalagang papel sa pananaliksik na ito. Gumamit ang team ng experimental data at theoretical modeling para sanayin ang kanilang machine learning algorithm. Ang temperatura ng Curie, na siyang pinakamataas na temperatura kung saan pinapanatili ng isang materyal ang magnetism nito, ay nagsilbing mahalagang parameter sa paghula ng mga bagong magnetic na materyales.

Ang pagbuo ng modelo ng machine learning ay isang pagsisikap na gamitin ang pangunahing agham sa larangan. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa modelo na may mga kilalang magnetic na materyales, itinatag ng mga mananaliksik ang isang relasyon sa pagitan ng mga tampok ng electronic at atomic na istraktura at temperatura ng Curie. Pinagana nito ang modelo na mahulaan ang mga potensyal na materyales ng kandidato.

Upang mapatunayan ang modelo, ang koponan ay nakatuon sa mga compound batay sa cerium, zirconium, at bakal. Matagumpay na na-synthesize at nailalarawan ng mga mananaliksik ang mga materyales na ito, at tumpak na hinulaan ng modelo ng machine learning ang temperatura ng kanilang Curie. Ang matagumpay na kinalabasan na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang patungo sa paglikha ng isang high-throughput na paraan para sa pagdidisenyo ng mga bagong permanenteng magnet.

Ang paggamit ng machine learning sa pagtuklas ng mga bagong magnet na materyales ay nag-aalok ng isang napapanatiling at mahusay na alternatibo sa tradisyonal na pang-eksperimentong diskarte. Sa pamamagitan ng pagtitipid ng oras at mga mapagkukunan, ang diskarte na ito ay nagbibigay daan para sa pagbuo ng mga high-performance na magnet gamit ang masaganang mga domestic component. Ang mga mananaliksik sa Ames National Laboratory ay nakatuon sa pagsulat ng physics-informed machine learning para sa isang napapanatiling hinaharap.

Source: “Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperatures and Its Promise for Guiding the Discovery of Functional Magnetic Materials” ni Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk, at Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)