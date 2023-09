Sheldon Menery, Creator of Magic: The Gathering's Commander Format, Pumanaw

Si Sheldon Menery, ang lumikha ng Commander, ang pinakasikat na istilo ng paglalaro para sa trading card game na Magic: The Gathering, ay pumanaw na pagkatapos ng pitong taong pakikipaglaban sa cancer. Inihayag ng asawa ni Menery na si Gretchyn Melde ang kanyang mapayapang pagpanaw sa Facebook, na sinundan ng pagbuhos ng pakikiramay mula sa tabletop gaming community.

Ang Commander ay isang multiplayer na format ng Magic na nagbibigay-daan sa tatlo o higit pang mga manlalaro na lumahok gamit ang mga natatanging 100-card deck at isang solong character na pinuno. Orihinal na idinisenyo bilang isang larong may dalawang manlalaro, nag-aalok ang Commander ng mas kaswal na istilo ng gameplay at hinihikayat ang malikhaing pagpapahayag. Si Menery mismo ay may signature deck na tinatawag na "You Did This To Yourself," na ginamit ang mga card ng mga kalaban bilang sandata laban sa kanila.

Ang format ng Commander ay lumago sa format na Elder Dragon Highlander (EDH), na nakatagpo ni Menery noong panahon niya sa militar. Bilang isang mataas na ranggo na hukom sa Magic Pro Tour, gumanap ng mahalagang papel si Menery sa pagpino at pagpapalawak ng variant ng EDH, sa kalaunan ay itinatag ang namumunong katawan ng format, na kilala bilang The Commander Rules Committee. Ang boluntaryong organisasyong ito, sa pakikipagtulungan sa Wizards of the Coast, ang publisher ng Magic: The Gathering, ay nagbibigay ng gabay sa mga pagsasaayos ng mga panuntunan, mga ipinagbabawal na card, at mga bagong card para sa Commander format.

Nakita ni Menery si Commander bilang pahinga mula sa mapagkumpitensyang Magic at binigyang diin nito ang kakayahang ibahagi at tangkilikin sa mga kaibigan. Ang kanyang mga kontribusyon sa Magic ay lumampas sa format ng Commander. Naging instrumento siya sa paghubog ng programa ng hukom at nagsilbi bilang level 5 competitive Magic judge. Si Menery ay isa ring mahusay na manunulat at tagalikha ng nilalaman, na nagbabahagi ng kanyang kadalubhasaan sa pamamagitan ng mga artikulo, video, at podcast.

Ang Wizards of the Coast ay nagpahayag ng kanilang matinding kalungkutan sa pagkawala ni Sheldon Menery at kinilala ang kanyang makabuluhang kontribusyon sa Magic community. Pinuri nila si Menery bilang isang trailblazer, influencer, at iginagalang na miyembro ng Magic: The Gathering community. Nag-iwan siya ng pangmatagalang legacy sa pamamagitan ng kanyang trabaho sa Commander format at ang kanyang dedikasyon sa paggawa ng laro na isang nakakaengganyo at kasiya-siyang karanasan para sa mga manlalaro sa lahat ng background.

Hindi matatawaran ang epekto ni Sheldon Menery sa Magic community. Maaalala siya sa kanyang kabaitan, pagkabukas-palad, at pagkahilig sa laro. Ang kanyang pagkawala ay lubos na nararamdaman ng mga nakakakilala sa kanya, at ang kanyang pamana ay mananatili sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga manlalaro.

Mga Pinagmulan: Facebook, Polygon