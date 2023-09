Mahilig sa Paalam kay Lou Rabito, Esteemed Assistant Sports Editor at Digital Innovator sa The Inquirer

Si Lou Rabito, isang minamahal na miyembro ng pamilya ng The Inquirer, ay malungkot na namatay noong ika-7 ng Setyembre sa edad na 61 mula sa metastatic cancer ng apendiks. Sa loob ng kanyang 33 taon sa The Inquirer, humawak si Rabito ng iba't ibang tungkulin, kabilang ang assistant sports editor, reporter, suburban news editor, at digital producer. Gumawa siya ng makabuluhang kontribusyon sa publikasyon, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabago nito mula sa isang print-only na pahayagan tungo sa isang matagumpay na digital-first platform.

Isa sa mga pangunahing nagawa ni Rabito ay ang paglikha ng Rally high school sports section noong 2009. Pinangasiwaan niya ang isang pangkat ng mga manunulat, freelance na reporter, photographer, at videographer, na sumasaklaw sa mahigit 100 mataas na paaralan sa Southeastern Pennsylvania at South Jersey. Kilala sa kanyang maselan na kasanayan sa pag-edit at kakayahang pangasiwaan ang mga gabi-gabing deadline nang may kalmado, si Rabito ay lubos na iginagalang ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pagiging madaling makisama at matulungin na saloobin ay nagbigay inspirasyon sa marami, na ginawang hindi malilimutan ang kanilang oras sa The Inquirer.

Ang dedikasyon ni Rabito sa kanyang craft ay kitang-kita sa kanyang pangako sa pagpapabuti ng gawain ng mga nakapaligid sa kanya. Nagbigay siya ng patnubay at mentorship, palaging hinihikayat ang kanyang mga manunulat na magsikap para sa kahusayan. Kinikilala ng dating kasamahan na si Matt Breen si Rabito bilang parehong editor at guro, na nagtutulak sa kanila na patuloy na mapabuti. Ang pagmamahal ni Rabito sa pamamahayag ay lumampas sa kanyang trabaho sa The Inquirer. Dati siyang nagtrabaho sa Orange County Register, Pasadena Star-News, at United Press International, na nag-iiwan ng pangmatagalang epekto sa industriya.

Sa labas ng trabaho, pinahahalagahan ni Rabito ang kanyang pamilya, buong pagmamalaki na ipinakita ang mga larawan ng kanyang mga anak na babae sa kanyang mesa at nagbabahagi ng mga kuwento ng kanyang asawa at pamilya sa sinumang dumaan para makipag-chat. Siya ay isang mapagmahal na asawa, ama, at lolo, at ang kanyang pamilya ay may espesyal na lugar sa kanyang puso. Maaalala si Rabito bilang isang mabait na indibidwal na palaging nagsusumikap na gawin ang kanyang makakaya at gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng iba.

