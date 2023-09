Inihayag ng Logitech ang Reach Webcam na may Flexible Articulating Arm

Inanunsyo ng Logitech ang pinakabagong webcam nito na tinatawag na Reach, na nagtatampok ng flexible at articulating arm. Ang makabagong disenyong ito ay nagbibigay-daan para sa madaling paggalaw at kahit pababang nakaharap sa footage ng video, na ginagawa itong perpekto para sa mga non-digital na show-and-tell na mga presentasyon. Ang pababang anggulo ng camera ay nagbibigay-daan sa mga user na kumuha ng video ng mga bagay sa kanilang mga mesa, na ginagawa itong perpekto para sa mga interactive na malayuang pagpupulong, online na pagtuturo, mga livestream, at iba't ibang mga presentasyon.

Upang matiyak ang pinakamainam na pagpoposisyon, inirerekomenda ng Logitech na ilatag muna ng mga user ang nilalamang gusto nilang ipakita, at pagkatapos ay ayusin ang camera nang naaayon. Ang webcam ay may maraming axes ng articulation, katulad ng isang microphone stand, na nagbibigay ng mas mataas na versatility sa pagkuha ng iba't ibang vantage point. Nagtatampok ito ng button para sa vertical na paggalaw, lossless zoom function na hanggang 4.3x, at grip para sa vertical adjustments. Kasama rin sa webcam ang mga built-in na guidance indicator para makatulong na panatilihing patayo ang imahe habang gumagalaw ang camera.

Ang Reach webcam ay isang pinahusay na bersyon ng sikat na Streamcam ng Logitech, na nagtatampok ng pinahusay na glass optics at isang bagong tampok na matalinong autofocus. Nag-aalok ito ng 1080p/60fps na mga kakayahan sa video at nagbibigay ng plug-and-play na karanasan sa pamamagitan ng pagkonekta sa pamamagitan ng USB at walang putol na pagsasama sa karamihan ng mga computer at streaming platform. Bukod pa rito, may kasama itong low-profile edge clamp para sa mas compact na karanasan ng user.

Hindi isiniwalat ng Logitech ang eksaktong mga detalye ng pagpepresyo at availability para sa Reach webcam. Gayunpaman, ang mga maagang nag-aampon ay makakaasa ng may diskwentong presyo sa pagitan ng $300 at $400, ayon sa isang survey sa opisyal na website. Kapansin-pansin, gagamitin ng Logitech ang Indiegogo Enterprise para sa pagpopondo sa camera, sa halip na mga tradisyonal na retail channel. Sa kasamaang palad, ang webcam mount ay hindi magagamit nang hiwalay, dahil ang Logitech ay naglalayong magbigay ng isang end-to-end na solusyon sa halip na isang mount lamang.

Higit pa sa dibisyon ng camera nito, kamakailan ay gumawa din ang Logitech ng mga pagsulong sa iba pang mga lugar. Kabilang dito ang na-refresh na lineup ng mga Pebble keyboard at isang update sa G Pro X Superlight gaming mouse.

Mga Pinagmulan: The Verge, Logitech.