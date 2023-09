Inihayag ng Logitech ang Reach: Isang Maraming Gamit na Webcam para sa Mga Malayong Presentasyon at Livestream

Inanunsyo ng Logitech ang paglulunsad ng bago nitong webcam, ang Reach, na idinisenyo para sa mga interactive na malayuang pagpupulong, online na pagtuturo, mga livestream, at mga presentasyon. Ang namumukod-tanging feature ng Reach ay ang flexible at articulating arm nito, na nagbibigay-daan para sa madaling paggalaw at kahit pababang-facing na video footage.

Gamit ang Reach, nilalayon ng Logitech na magbigay ng solusyon para sa mga non-digital na show-and-tell na mga presentasyon kung saan madaling makuha ng mga user ang video ng mga item sa kanilang desk. Ang articulation ng camera ay sumusunod sa maramihang mga palakol, na nag-aalok ng mas mataas na versatility sa pagkuha ng nilalamang video. Bukod pa rito, nag-aalok ang Reach ng patayong paggalaw at lossless zoom hanggang 4.3x, na tinitiyak na maipapakita ng mga user ang kanilang content nang epektibo.

Ang camera mismo ay isang pinahusay na bersyon ng sikat na Logitech Streamcam, na nagtatampok ng pinahusay na glass optics at isang bagong tampok na matalinong autofocus. Nag-aalok ito ng 1080p/60fps na mga kakayahan sa video at nagbibigay ng plug-and-play na karanasan, pagkonekta sa pamamagitan ng USB at walang putol na pagsasama sa karamihan ng mga computer at streaming platform. Ang Reach ay mayroon ding low-profile edge clamp para sa isang compact at streamline na karanasan ng user.

Bagama't hindi ibinunyag ng Logitech ang mga detalye ng pagpepresyo at availability para sa Reach, ang mga naunang nag-adopt ay inaalok ng isang may diskwentong punto ng presyo na $300 hanggang $400 sa pamamagitan ng isang Indiegogo Enterprise campaign. Nagpasya ang kumpanya na pondohan ang camera sa pamamagitan ng platform na ito kaysa sa tradisyonal na paraan. Ang pinuno ng produkto ng Logitech, si Gaurav Bradoo, ay nagsabi na ang pananaliksik sa merkado ay humantong sa kanila na mag-alok ng isang end-to-end na solusyon sa halip na isang standalone mount.

Ang Logitech ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang sa iba't ibang lugar, kasama ang mga kamakailang update sa Pebble line ng mga keyboard nito at ang paglabas ng G Pro X Superlight gaming mouse.

