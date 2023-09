Ipinapakilala ang Logitech Reach: Isang Rebolusyonaryong Articulating Camera

Inihayag ng Logitech ang pinakabagong innovation nito, ang Logitech Reach, isang groundbreaking articulating camera na idinisenyo para mapahusay ang mga karanasan ng user sa mga personal na presentasyon, klase, conference call, at streaming session.

Ang inspirasyon sa likod ng Logitech Reach ay nagmumula sa pagmamasid sa mga hamon na kinakaharap ng mga user kapag nagbabahagi ng di-digital na nilalaman. Ang Logitech ay nagsagawa ng malawak na pananaliksik at nabanggit na ang mga indibidwal ay maaaring tumira para sa subpar na umiiral na kagamitan, gumamit sa juggling ng maraming mga aparato, o mag-navigate sa mga kumplikadong proseso ng produksyon. Nilalayon ng Logitech Reach na malampasan ang mga hadlang na ito sa pamamagitan ng pagbibigay-daan sa mga user na walang kahirap-hirap na manipulahin ang camera sa iba't ibang direksyon habang nagbabahagi ng content.

Kabilang sa mga pangunahing tampok ng Logitech Reach ang pambihirang kalidad ng video sa 1080p/60fps, katulad ng mas lumang Logitech Streamcam. Sa pagsasama ng mga advanced na glass optics at isang 4.3x lossless zoom na may autofocus, tinitiyak ng camera na ito na kahit ang pinakamaliit na detalye ay binibigyang-diin. Bukod dito, may kalayaan ang mga user na ilipat ang camera nang pahalang at patayo, na nag-aalok ng walang kapantay na flexibility.

Inuna ng Logitech ang kaginhawahan at pagiging kabaitan ng gumagamit sa Logitech Reach. Ipinagmamalaki ng camera ang direktang plug-and-play na setup sa pamamagitan ng USB at tugma ito sa karamihan ng mga PC at streaming platform, na ginagawa itong madaling ma-access para sa malawak na hanay ng mga user.

Upang higit pang isulong ang pagpasok nito sa merkado, nakipagsosyo ang Logitech sa platform ng Indiegogo Enterprise. Ang estratehikong pakikipagtulungang ito ay nagbibigay-daan sa maagang pag-access sa Logitech Reach, kasama ang may diskwentong pagpepresyo para sa mga maagang nag-adopt. Sa pamamagitan ng diskarteng ito, nilalayon ng Logitech na mangalap ng mahalagang feedback ng user para patuloy na mapahusay ang performance ng camera.

Kung sabik kang tuklasin ang pinakabagong alok ng Logitech, ang Logitech Reach, maaari kang mag-sign up para sa mga update tungkol sa paglabas nito at manatiling may kaalaman tungkol sa mga potensyal na limitadong oras na deal sa opisyal na website ng Logitech.

Pinagmumulan:

– press release ng Logitech Reach

– Website ng Logitech