Mga C3 OLED TV ng LG: Isang Solid na Deal para sa Napakahusay na Kalidad ng Larawan

Ang pinakabagong linya ng LG ng mga OLED TV ay sa wakas ay nakakita ng isang makabuluhang pagbawas sa presyo, na ginagawa itong mas naa-access sa mga mamimili. Ang 42-inch C3 OLED, sa partikular, ay magagamit na ngayon sa halagang wala pang £1000, na kumakatawan sa isang £400 na diskwento mula sa orihinal nitong retail na presyo.

Habang ang C3 ay hindi isang kumpletong pag-overhaul kumpara sa hinalinhan nito, ang C2, nag-aalok ito ng ilang kapansin-pansing mga pagpapabuti. Nagtatampok ang bagong modelo ng Alpha 9 Gen 6 na processor, na nagpapaganda sa karanasan ng user at nagpapakilala ng mga bagong internal na feature. Isa sa mga feature na ito ay ang Object Enhancer, na nagpapaganda ng mga foreground na character at props sa mga eksena. Bukod pa rito, pinapataas ng AI Super Upscaling Pro ng LG ang sub-4K footage at binabawasan ang ingay para sa mas matalas na mga larawan. Kasama rin sa C3 ang Quick Media Switching VRR, na inaalis ang itim na screen na nangyayari kapag nagpapalit ng mga input.

Bagama't kulang ang Evo panel na makikita sa mas malalaking modelo, na nagreresulta sa mas mababang liwanag, ang OLED display ng C3 ay naghahatid pa rin ng tunay na buhay na mga kulay, walang kaparis na kaibahan, at malalim na itim. Pinuri ng mga gumagamit ang modelong C2 noong nakaraang taon para sa pambihirang pagganap nito, na ginagawa itong angkop para sa iba't ibang nilalaman, mula sa mga pelikula hanggang sa mga serye sa TV.

Sa karagdagang pagpapahusay sa apela nito, ang C3 ay nilagyan ng apat na HDMI 2.1 port na may kakayahang 4K/120Hz output. Mapapahalagahan ng mga manlalaro ang feature na ito, dahil nagbibigay-daan ito para sa maayos na gameplay sa mga console o PC. Nag-aalok din ang TV ng suporta sa VRR na may HDMI Forum VRR, AMD FreeSync, at Nvidia G-Sync, na tinitiyak ang walang luha at walang pagkautal na karanasan sa paglalaro.

Sa pagbaba ng presyo sa mga OLED TV ng LG, ang C3 ay nagpapakita ng isang mahusay na pagkakataon upang mamuhunan sa isang mataas na kalidad, compact TV na may kahanga-hangang kalidad ng imahe at isang tumutugon na karanasan ng gumagamit. Kung ikaw ay isang cinephile o isang gamer, ang deal na ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang.

