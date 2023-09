Ang LG MAGNIT 4K Ultra HD Display: Isang Marangyang Karanasan sa Home Entertainment

Ginawa ng LG MAGNIT 4K Ultra HD Display ang pinakaaabangang debut nito sa 2023 CEDIA Expo, nakakasilaw na mga dumalo sa mga nakamamanghang visual at makinis na disenyo nito. Pagtutustos sa mga mararangyang may-ari ng bahay, nag-aalok ang advanced na display na ito ng tunay na nakaka-engganyong home entertainment experience.

Sa napakalaking laki ng screen na 118 pulgada, itinatakda ng LG MAGNIT ang sarili bilang isang hinahangad na luxury model sa home cinema at digital art segment. Nakaposisyon sa pagitan ng LG MAGNIT 136-inch residential Micro LED display at ng 97-inch LG SIGNATURE OLED M wireless TV, ang display na ito ay nagbibigay ng kahanga-hangang karanasan sa panonood na higit sa inaasahan.

Nilagyan ng mabigat na tag ng presyo na $237,000, ang LG MAGNIT ay nag-aalok ng pambihirang pagpaparami ng kulay, kalinawan, at kaibahan. Ang 4K na resolution nito, 0.6 mm pixel pitch, at state-of-the-art na chip-on-board (COB) LED na teknolohiya ay nagsisiguro ng isang presko at makulay na display. Bukod pa rito, ang display ay nagtatampok ng AI-enhanced processing at tumatakbo sa user-friendly na webOS smart TV platform.

Ang isang kapansin-pansing tampok ng LG MAGNIT ay ang Micro LED display nito. Ang makabagong teknolohiyang ito, batay sa advanced na direct-view light-emitting diode (DVLED) na teknolohiya ng LG, ay nagbibigay ng mga indibidwal na pinagmumulan ng liwanag para sa bawat isa sa 8 milyong plus na pixel nito. Nagbibigay-daan ito sa display na makamit ang mga purong itim at mataas na contrast sa pamamagitan ng pag-off ng mga pixel sa mga bahagi ng larawan na itim. Sa HDR 10 at HDR 10 Pro compatibility, nag-aalok ang LG MAGNIT ng pinahusay na dynamic range para sa mas nakakaakit na visual na karanasan.

Ang pag-install ng LG MAGNIT ay ginawang hindi kapani-paniwalang maginhawa para sa mga sertipikadong LG MAGNIT integrator. Ang simpleng disenyo ng dalawang-cabinet ng display ay nagbibigay-daan para sa mabilis at mahusay na pag-setup, na lumalampas sa proseso ng pag-install ng iba pang modular LED display. Bilang karagdagan, isinasama ng display ang teknolohiya ng AirPlay 2 at Miracast, na nagpapagana ng wireless streaming mula sa iba't ibang device, kabilang ang iOS, Android, macOS, at Windows 10.

Sa malawak nitong mga opsyon sa koneksyon, nag-aalok ang LG MAGNIT ng flexibility pagdating sa pagkonekta ng mga external na device. Nagtatampok ito ng apat na HDMI sa mga port, digital audio out, dalawang USB sa mga port, isang RS232C port, at higit pa. Ang display ay mayroon pa ring pre-loaded na may mga sikat na streaming app tulad ng YouTube, Disney+, at Prime Video, na ginagawang madali ang paunang pag-setup.

Upang kumpletuhin ang marangyang karanasan sa home entertainment, itatampok ng LG MAGNIT ang mga audio system mula sa kilalang tatak na Bang & Olufsen. Tinitiyak ng partnership na ito ang pambihirang kalidad ng tunog para umakma sa mga nakamamanghang visual.

Sa isang pangunahing 2-taong warranty, na maaaring palawigin sa 5 taon, tinitiyak ng LG MAGNIT na masisiyahan ang mga customer sa kanilang pamumuhunan nang may kapayapaan ng isip.

Sa konklusyon, nag-aalok ang LG MAGNIT 4K Ultra HD Display ng walang kapantay na visual na karanasan para sa mga mararangyang may-ari ng bahay. Sa malawak nitong laki, advanced na teknolohiya, tuluy-tuloy na proseso ng pag-install, at mga kahanga-hangang feature, nagtatakda ang display na ito ng bagong pamantayan para sa home entertainment.

Pinagmumulan:

– LG Electronics (www.lg.com)

– CEDIA Expo (www.cediaexpo.com)