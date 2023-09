Inilabas ng LG ang 118-Inch MAGNIT Micro LED TV

Ang LG ay pumasok sa merkado ng Micro LED TV kasama ang pinakabagong handog nito, ang 118-pulgadang MAGNIT. Ang bagong TV na ito ay kasalukuyang pinakamalapit na katunggali sa Samsung's The Wall 110-inch, na nangibabaw sa merkado mula nang ilunsad ito.

Nagtatampok ang 118-inch LG MAGNIT ng 4K Micro LED panel na may 120Hz refresh rate, 250-nit brightness, at HDR10 at HDR10 Pro na suporta. Pinapatakbo ito ng Alpha 9 processor ng LG at tumatakbo sa WebOS platform ng kumpanya. Kasama rin sa TV ang AirPlay 2 at Miracast integration at dalawang 50-watt speaker para sa nakaka-engganyong karanasan sa audio.

Gayunpaman, ang LG MAGNIT ay may mabigat na tag ng presyo na $237,000, na ginagawa itong mas mahal kaysa sa 110-pulgadang alok ng Samsung na nagkakahalaga ng $149,999. Hindi pa inihayag ng LG ang pagkakaroon ng TV.

Bilang karagdagan sa MAGNIT, ipinakilala din ng LG ang lineup ng LG OLED M3, na binubuo ng tatlong laki: 77-inch, 83-inch, at 97-inch. Ang mga OLED TV na ito ay may 4K na resolution at 120Hz refresh rate. Ang natatanging tampok ng OLED M3 ay ang wireless connectivity solution nito, na kilala bilang Zero Connect box, na nag-aalis ng pangangailangan para sa mga cable na direktang konektado sa TV.

Ayon sa LG, ang OLED M3 ay ang unang consumer TV na nag-aalok ng real-time na video at audio transmission sa hanggang 4K 120Hz sa pamamagitan ng wireless connectivity solution nito. Ang pagpepresyo at kakayahang magamit para sa lineup ng OLED M3 ay hindi pa inihayag.

Pinagmumulan:

– Samsung The Wall Luxury 8K TV: Samsung Newsroom

– Ang Wall 110-inch Micro LED TV: Samsung Newsroom

– Inilabas ng LG ang 118-pulgadang MAGNIT Micro LED TV: LG Newsroom

– LG OLED M3: LG Newsroom